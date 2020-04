El Alcalde ve "precipitadas" las medidas anunciadas por Pedro Sánchez

Canteli, en unas declaraciones a COPE Asturias recogidas por Europa Press, dice que esa precipitación es algo que viene siendo "tradicional" en el Ejecutivo de Sánchez a lo largo de toda la crisis derivada por la pandemia de COVID-19.

Ha criticado el primer edil que pretendan decir ahora que se van a abrir bares, restaurantes y hoteles. "¿Quién va a abrir un hotel sabiendo que no hay intercambio entre regiones?... Puede venir uno de Cangas del Narcea a dormir un día en Gijón, pero eso no soluciona nada", ha lamentado. Canteli ha criticado además que las medidas que se están anunciando no se hayan consensuado con los profesionales del sector.

"Es todo muy precipitado; puede que hoy, mañana o el lunes lo cambien", ha dicho el Alcalde de Oviedo, lamentando la situación de incertidumbre que se genera con determinados anuncios.