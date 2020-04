Marí confía en conocer pronto si Ibiza entra en la Fase 1 y pide protocolos al Govern

Según ha afirmado, Ibiza cumple con los parámetros sanitarios fijados, "una buena noticia para los ibicencos porque supone que la crisis sanitaria evoluciona adecuadamente". A pesar de ello, "no se puede bajar la guardia" y se debe ser "riguroso y actuar con mucha cautela".

"Si se quiere llegar a la meta final, recuperar la normalidad, hay que seguir en todo momento las indicaciones sanitarias. Las prisas y la necesidad de salir de una situación complicada que ya dura demasiado tiempo no deben hacernos perder el camino recorrido hasta ahora", ha afirmado Marí, recordando que "de todos depende el éxito de esta nueva etapa". "Ir más deprisa no siempre significa ir más seguro", ha añadido.

El presidente ha recordado que, en caso de aceptarse la propuesta, el lunes podrán abrir parcialmente determinados negocios y servicios, aunque el inicio "no será obligatorio" y sólo podrán comenzar la actividad los comercios que cumplan con medidas de seguridad e higiene "adecuadas", con desinfecciones periódicas de los locales o el uso de mascarillas.

Por ello, el Consell ha pedido al Govern un protocolo "claro y práctico" sobre cómo actuar en esta nueva etapa "ya que no significa que haya pasado el peligro".

En una comparecencia oficial, Marí ha reiterado que habrá que asegurar que las medidas de seguridad podrán cumplirse, reclamando que aumenten el número de test y, sobre todo, los controles en el aeropuerto y puertos de la Isla.

Marí ha explicado que trabajan para solventar "incógnitas y dudas" que siguen produciéndose al respecto. Así, ha recordado que han solicitado información sobre cómo afectará la aplicación de esta Fase 1 a trabajadores en ERTE o a empresas que reciben ayudas. "Mientras no vengan turistas no puede darse por iniciada la temporada y, por tanto, no se puede dejar a los trabajadores sin ayudas", ha afirmado.

Para acabar, Marí ha rogado a la ciudadanía "que extremen las medidas de higiene" y ha pedido al Govern que clarifique los protocolos a aplicar en las empresas y que garantice el material de protección para quienes quieran abrir.