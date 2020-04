À Punt i les universitats ajornen a octubre la tercera edició del Pitching de l'Audiovisual Valencià

La comissió organitzadora ha adoptat aquesta decisió per la impossibilitat de celebrar en les dates previstes el certamen, a causa de les limitacions provocades per la crisi sanitària de la Covid-19, explica la radiotelevisió pública valenciana en un comunicat.

A més d'ajornar-se la data de la realització del Pitching, els organitzadors també han modificat les dates d'entrega dels projectes en les sis categories previstes: ficció, no-ficció, formats televisius, noves finestres, ràdio i branded content. Així, els grups participants podran enviar els seus projectes fins al 27 de setembre i la comissió organitzadora seleccionarà els 12 treballs finalistes el 5 d'octubre.

El Talent Audiovisual Universitari, Pitching Universitats Valencianes-Sector Audiovisual, té per objectiu "detectar el talent creatiu que hi ha en les universitats i posar-ho en contacte amb el sector audiovisual, tant privat com públic", recorden des d'À Punt.

Participen els sis campus valencians que tenen estudis relacionats amb la indústria de la creació audiovisual: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat CEU Cardenal Herrera.

En l'última edició, es van presentar un total de 46 projectes, amb la participació de 156 estudiants. Fins ara, dos dels projectes s'han convertit en produccions per a À Punt Mèdia i dos més han derivat en acords entre les productores i els grups creadors.