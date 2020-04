CSIF celebra el 1º de Mayo reclamando "garantías para seguridad, salud, economía y protección social"

CSIF afronta este 1º de Mayo "desde la reivindicación, como corresponde a una organización sindical que defiende a trabajadoras y trabajadores desde la independencia; reclamando garantías para la seguridad, la salud, la economía, la protección social; y exigiendo responsabilidades a los responsables de la gestión de esta crisis".

Desde el primer minuto de esta crisis, CSIF reclamó "diversas medidas, como medios de protección, garantías de seguridad laboral, medidas estrictas de confinamiento, incluso que se decretara el estado de alarma y el cierre de fronteras días antes de que lo hiciera el Gobierno".

"Pero hemos visto que, a la falta de provisión de mascarillas, guantes, y otros EPI (pese a que la OMS pidió a todos los países que hicieran acopio de material para afrontar la pandemia), se suma una ineficacia en la gestión, como hemos visto por ejemplo con la compra y distribución de test inservibles y mascarillas 'fake' que destapó CSIF. No hay derecho que seamos el país del mundo con el mayor número de profesionales de la sanidad infectados", dice.

Por eso, "fuimos la primera organización que presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la alta tasa de contagios del personal sanitario debido a la falta de protección para garantizar su seguridad y salud en sus puestos de trabajo".

En La Rioja, "también tuvimos que acudir a los tribunales con el mismo propósito de dotar a nuestros profesionales de medidas y material de protección". Para ello, "solicitamos de los Juzgados de lo Social N.1 y N.2 de Logroño, medidas cautelares que nos fueron reconocidas y concedidas, a pesar de que el Gobierno de La Rioja, las recurrió, pero los tribunales nos volvieron a dar la razón".

Estas denuncia "serán ampliadas con la nueva información que estamos recabando, tras el reparto de mascarillas defectuosas del Gobierno y el aval de este a la compra de EPI sin sello europeo".

Además, CSIF "ha pedido cuentas a las diferentes administraciones, independientemente de su color político, ante los tribunales y a la inspección de trabajo, velando por los intereses de los trabajadores/as, como hicimos en anteriores crisis como la del ébola". En las próximas fechas, "prepararemos también miles de reclamaciones a la Seguridad Social para compensar el contagio por COVID-19 de trabajadores/as por falta de protección".

CRISIS ECONÓMICA.

La crisis sanitaria, se mezcla con una inevitable crisis económica que ha provocado multitud de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales, ligados a la imposibilidad legal de apertura de establecimiento y prestación normal de la actividad productiva.

Desde CSIF Empresa Privada, "reivindicamos que el peso de la crisis no recaiga exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores/as y desde aquí ya decimos: no "al cierre de centros de trabajo", "no a los despidos", sí a centrar el debate en España sobre el desempleo como principal problema estructural, con un acuerdo de Estado con representación de todas las opciones sindicales de España para acabar con la lacra del desempleo".

"Urge una reestructuración del modelo productivo español, para caminar hacia otro que se apoye en empresas más competitivas en el ámbito internacional, base de un crecimiento a largo plazo, sostenible y equilibrado", dice.

CSIF también trabajará "por un pacto de Estado en favor de la reconstrucción, que cuente con el sector público como base para la creación de empleo de calidad y reforzando sectores estratégicos de nuestro Estado del Bienestar y en general de las administraciones públicas (Sanidad, AGE, Seguridad Social, SEPE, Educación, Justicia, Investigación, Fomento, Medio Ambiente, seguridad...) para tirar del carro de la economía y forjar un nuevo modelo más sostenible".

En este sentido "realizaremos nuestras aportaciones en la comisión constituida para tal fin en el Congreso de los Diputados y exigimos al Gobierno que abra la participación y el diálogo a CSIF, como tercera organización sindical de este país"".

"No puede ser que por una Ley Sindical obsoleta y que debemos reformar, se esté quitando voz a otras organizaciones que somos tan legitimas como los sindicatos de clase. La sociedad española es mucho más plural y exigimos abrir la participación sindical frente a otras organizaciones que, pese a ser mayoritarias, han tenido un papel más que discreto en las denuncias contra la gestión de la crisis".

Ahora, centrados en el presente "miramos también al futuro del trabajo que nos depara esta pandemia". "Nos encontramos ante importantes desafíos con la reanudación de la actividad laboral, nuevas formas de trabajo, adaptación de puestos de trabajo, inclusión de prácticas seguras, dotación de epis suficientes, etc. para lo que empresas, administraciones y organizaciones sindicales hemos de coordinarnos y mantener un dialogo social permanente. Solo así, se conseguirán adecuadas políticas preventivas ajustadas a la nueva situación e integrarse con efectividad".

"De momento, hemos visto que, en la Administración General del Estado, un ámbito que debería ser ejemplar, el Gobierno ha previsto la vuelta al trabajo sin garantizar test ni medidas de protección adecuadas. Vuelven a equivocarse", finalizan desde el sindicato.