La Comunitat Valenciana registra 242 nous positius i 19 morts i els ingressos en UCI es redueixen al 3%

La Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes 24 hores 242 nous casos positius, davant dels 158 d'ahir, i 19 defuncions per Covid-19, amb el que el nombre total de decessos ascendeix a 1.244. No obstant açò, els casos actius que requereixen ingrés en UCI es redueixen al 3%, amb 127 persones, i les hospitalitzacions també segueixen en descens, segons l'actualització facilitada per la Conselleria de Sanitat.

Així, en aquests moments, hi ha 674 persones ingressades, 42 menys que ahir, la qual cosa suposa un 17% del total de casos actius. Des que va començar la pandèmia, el 5,5% de tots els casos positius han requerit ingrés en la UCI (663 persones).

Fins al moment s'han donat un total de 6.886 altes -287 des de l'actualització d'aquest dimecres-: 893 en la província de Castelló, 2.590 en la d'Alacant i 3.403 en la província de València. Les altes, per tant, suposen ja el 57,1% del total de casos positius a la Comunitat Valenciana.

Dels 242 nous casos, 67 es troben en la província de Castelló, 80 en la d'Alacant i 95 en la de València. Amb aquests nous positius, el total s'eleva a 12.058, dels quals es troben actius en aquests moments 3.928. D'aquesta manera, els casos actius representen en aquests moments el 32,5% del total de positius des de l'inici de la pandèmia.

Per províncies, el nombre total de casos positius és de 1.694 en la província de Castelló, actius 615 (68 hospitalitzats, 12 d'ells en la UCI), 4.085 en la província d'Alacant, actius 1.052 (165 hospitalitzats i 50 d'ells en la UCI), i 6.279 en la província de València, actius 2.261 (441 hospitalitzats i 65 d'ells en la UCI).

Fins a l'actualitat s'han produït un total de 1.244 defuncions a la Comunitat Valenciana després de sumar altres 19 decessos: 186 en la província de Castelló, 443 en l'Alacant i 615 en la de València.

El nombre de casos actius de professionals de la Sanitat és de 714 en aquest moment: 65 en la província de Castelló, 267 en la d'Alacant i 382 en la província de València i han rebut ja l'alta 1.377 persones.

Quant al nombre de proves realitzades per a la detecció de coronavirus, s'han dut a terme un total de 149.398 (111.690 a través de PCR i 37.708 a través de test ràpids). De totes elles, han donat un resultat negatiu 119.625 (88.240 amb PCR i 31.385 per test ràpids).

Residències

Per la seua banda, en aquests moments hi ha casos en 81 centres (14 en la província de Castelló, 17 en la d'Alacant i 50 en la província de València), la qual cosa suposa tres centres menys que ahir. En total, 1.979 residents han donat positiu, 611 treballadors i 462 usuaris ha mort.

D'altra banda, es troben sota vigilància activa de control sanitari 30 residències a la Comunitat Valenciana, una més que ahir: 9 en la província de Castelló, 8 en la província d'Alacant i 13 en la província de València.