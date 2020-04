El maquillaje virtual: la nueva apuesta por las tiendas de cosméticos de venta online

Si todavía existe algo en que la gente es reticente a comprar de forma online es el maquillaje. Si cuando te compras un vestido, la talla no es la correcta o simplemente no te gusta como queda puesto, puedes devolverlo siempre y cuando esté en buenas condiciones y lleve puesta la etiqueta.

¿Pero qué pasa con esa base de maquillaje que cuando no llega y la probamos vemos que no es nuestro tono? Pues tienes que quedártela porque, por medidas de higiene, una vez abierta ya no se puede devolver. Sientes que has tirado el dinero y ahora tienes un producto caro que nunca vas a utilizar, aunque te queda la esperanza de poder usarlo en verano.

Con el coronavirus y el consiguiente estado de alarma, todas las tiendas han cerrado y, aunque algunas siguen subsistiendo como pueden con la venta online, las empresas de maquillaje se han visto muy perjudicadas. La gente no va a comprar un producto caro que no saben cómo les va a quedar y que no pueden devolver.

Ya que no nos podemos pintarrajear las manos para ver los colores y cómo nos quedan, muchas marcas de maquillaje han incluido en su web un probador virtual. Se trata de una herramienta virtual que, con una foto o video en directo, nos permite ver si el tono de la base es el adecuado o cómo de bien nos va un color de labial. Lancôme ofrece este servicio para poder divertirnos en casa y, si vemos algo que nos convence, poder comprarlo y saber que nos va a quedar perfecto.

La cámara frontal del móvil u ordenador nos permite probar en el momento, sin mancharnos y de forma realista en tiempo real los productos que deseemos, pudiendo jugar también con los acabados y las texturas.

Pioneros en esta experiencia fue la marca californiana Benefit que hace unos años comenzó a ofrecer en su página web la opción de ver cómo podrían quedar nuestras cejas y el tipo de diseño que más nos favorece.

L'Oreal Paris también nos ofrece la posibilidad de probar tanto sus productos de maquillaje como sus tintes. Desde sus últimos productos de maquillaje como lápices labiales y sombras de ojos hasta lápices de cejas en innumerables tonos gracias a su probador de maquillaje virtual. La única pega es que no se puede probar el maquillaje y la coloración a la vez.

NYX Cosmetics también ha implantado esta herramienta de maquillaje virtual para vender sus productos. Aunque esta presenta una nueva función que ninguna otra tiene: la posibilidad de probarse un maquillaje completo diseñado por sus artistas de maquillaje.

Una de las marcas de maquillaje de cabecera de muchas españolas también está usando en su web el maquillaje virtual: Maybelline New York. De forma muy realista te permite probar todos los productos que quieras para completar un look entero y luego meter todo lo que llevas puesto en la cesta.