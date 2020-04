Simón desaconseja que los niños abracen a sus abuelos: "Ahora mismo puede suponer un riesgo innecesario"

El contacto con familiares y amigos es una de las cosas a las que la población a tenido que renunciar por la pandemia del coronavirus. Y para volver a ello habrá que esperar. Así se deduce de las palabras de este jueves de Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha desaconsejado, explícitamente, que los niños abracen a sus abuelos, incluso una vez que haya comenzado de lleno la desescalada. "Ahora mismo puede suponer un riesgo para los abuelos", sostuvo.

"Es magnifico dar abrazos, pero estamos en una situación de riesgo que no va a durar siempre", comentó el doctor, antes de ser más claro sobre este asunto. "El abrazo se podrá dar, pero ahora mismo tenemos que ser conscientes de que puede suponer para el abuelo un riesgo innecesario. Yo preferiría que pudiera darle mucho y no solo uno", expresó Simón en la rueda de prensa diaria.

Fernando Simón también abordó el tema de las salidas para hacer deporte, que se podrán realizar, si nada cambia, a partir de este sábado. "El deporte es individual. No se puede deporte colectivo. No se permite deporte individual por grupos", sostuvo, al tiempo que aclaraba que los mayores de 14 años ya podrán dar paseos, algo que no se incluyó en la medida de la semana pasada sobre la salida de los niños. "Creo que no hay ninguna limitación sobre el deporte individual", explicó sobre el uso, por ejemplo, de bicis o tablas de surf.

Simón ha asegurado que actualmente los hospitales son el principal foco de transmisión del nuevo coronavirus, por lo que prácticamente ha rechazado que se esté produciendo nuevas infecciones en los domicilios.

"El punto clave de la transmisión del virus actualmente son los centros sanitarios y, concretamente, los hospitales, si bien esto no descarta que pueda seguir habiendo una transmisión mínima en los domicilios, aunque probablemente no la haya, ya que los que detectamos ahora se pueden haber infectado hace más de tres semanas", ha recalcado el experto.

En este punto, Simón ha destacado la "rapidez" con la que se está reduciendo la transmisión del nuevo coronavirus en las últimas semanas, una velocidad que, tal y como ha señalado, está bajando "más deprisa de lo que se podía esperar" y está provocando que la situación actual sea "bastante mejor" que la que muestran los datos, ya que estos reflejan la situación que había hace unos 10 o 15 días.

Ahora bien, Simón ha avisado de que ahora se entra en la "parte difícil y compleja" de la epidemia del coronavirus, ya que va a comenzar la fase de desescalada de las medidas de restricción y se requerirá la responsabilidad personal para evitar que vuelvan a aumentar los contagios.

"Ir hacia arriba es fácil, porque sólo suponía quedarse en casa. Ahora vamos a entrar en la parte difícil y compleja porque implicará horarios, tener diferentes comportamientos y volver a la rutina con modificaciones", ha aseverado el experto, para advertir de que, por ahora, no se pueden recomendar los abrazos a los abuelos. "Se volverán a dar en el momento en el que se pueda", ha zanjado.