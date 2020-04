Coronavirus.- Els xiquets de les escoles de pilota de València realitzen entrenaments i activitats des de casa

Les escoles municipals de pilota no poden entrenar en els poliesportius ni en els centres educatius igual que totes l'escoles esportives per la infecció. Mentrestant, els xiquets i xiquetes de la capital fan exercici físic a casa, amb l'ajuda d'una programació d'activitats, jocs i entrenaments elaborats per la Federació de Pilota Valenciana i amb l'ajuda dels seus tècnics, destaca aquesta entitat en un comunicat.

Entre aquestes activitats, es poden trobar jocs generals i tradicionals que poden jugar a casa amb els seus germans o familiars, com per exemple carreres d'objectes, l'espill del pilotari, la cerca del tresor, segueix la paraula, el pollet pilotari o el pobre gatet entre uns altres.

També realitzen exercicis per a treballar qualitats "molt importants en el joc de la pilota", com la coordinació ócul-manual o la percepció de la trajectòria que pot fer la pilota, com són; colpejar el pot enfadat, encistellar, agafa la pilota sense que bote, pilota voladora, raspall bitla, raspall assegut i galotxeta assegut.

Finalment, s'han dissenyat alguns entrenaments per a preservar l'estat físic dels més majors, treballant la força, la resistència i la flexibilitat, habilitats bàsiques per a realitzar qualsevol tipus d'esport.

També, des de l'FPV juntament amb els entrenadors, es promou i motiva cada setmana als alumnes, a fer un dibuix entre els més xicotets o un treball entre els més majors, relacionats amb la partida retransmesa setmanalment els caps de setmana per la televisió autonòmica, en el qual cada setmana es dona un premi al millor treball i dibuix.

Amb aquestes iniciatives es pretén "mantindre els alumnes involucrats en el nostre esport, així com també fer partícips als germans o pares al fet que puguen jugar amb ells o realitzar algunes de les activitats proposades, per a millorar la seua vinculació familiar i amb la pilota valenciana", assenyala la federació.

"A l'EXPECTATIVA" DE LES ORDRES A L'ESTIU

Tots els alumnes ja tenen ganes de tornar a practicar la pilota valenciana, i potser aquest estiu puguen tornar fer-ho, de moment tant l'FPV com la Fundació Esportiva Municipal de València, estan a l'expectativa de les ordres de les autoritats sanitàries.

Si la situació millora i les autoritats ho permeten "potser que aquest estiu es puga realitzar alguna activitat de les escoles municipals de València o bé al llarg del mes de setembre, ja que queden pendents de disputar-se les finals de raspall de primària i secundària, les finals de galotxetes, la Cloenda de final de curs de les escoles o l'entrega de trofeus de la temporada", avancen.

La Fundació Esportiva Municipal de València i la Federació de Pilota Valenciana "continuen treballant per l'esport base a la ciutat de València", conclouen.