Bonig veu una "irresponsabilitat política i moral" que Cs i PSPV estiguen ara "en qüestions polítiques i orgàniques"

Així s'ha pronunciat Bonig en roda de premsa en ser preguntada sobre l'oferiment del portaveu de Cs, Toni Cantó, a arribar a acords amb PSPV i PP tant en la Generalitat com en diputacions i ajuntaments. També va apuntar que havia rebut propostes "oficioses" de socialistes respecte a la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament d'Alacant, on Cs governa amb el PP.

"La política de pactes de cada partit la marca cada partit", ha dit, però li va estranyar i va sorprendre aquesta afirmació: "El que funciona bé, com la diputació i l'ajuntament, no sé per què hem de canviar-ho".

"Són unes paraules molt desafortunades, el PSPV li ha teixit una tela d'aranya i ha caigut", ha agregat, incidint que és "una irresponsabilitat" estar en aquests temes en plena pandèmia: "Qui pretenga traure rèdit polític d'aquesta situació ho va a pagar".