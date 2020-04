Pontón (BNG) discrepa del criterio provincial y exige a Feijóo que comparezca antes del domingo para pactar

En comparecencia de prensa virtual este jueves, Ana Pontón propuso que esta comparecencia del presidente autonómico puede darse "mañana mismo", por el viernes 1 de mayo, si así lo quiere el mandatario autonómico, y ha insistido que hay que elaborar un plan de desconfinamiento, que debe de ser "seguro y guiado por criterios científicos y adaptado a la realidad gallega", junto con todas las fuerzas políticas para "plantar cara" a la situación económica y al empleo.

En este sentido, ha recordado los más de 250.000 trabajadores en situación de ERTE, otros en el desempleo sin cobrar ninguna ayuda y los 210.000 autónomos que "no pueden" abrir las persianas de sus negocios.

"Menos improvisaciones y más certezas", ha reclamado Ana Pontón en su intervención, en la que ha pedido "altura de miras" ante lo que "nos estamos jugando". Sin embargo, ha visto a un Feijóo que "no quiere responsabilizarse del futuro" y está "cómodo con el modelo de Madrid y prefiere quedarse" con las medidas que adopte el Gobierno central. "No son tiempos de choque de trenes, sino de política con mayúsculas, para aportar y para aunar, con alternativas concretas y crítica constructiva", ha aseverado.

POSICIÓN DE PAÍS

Así las cosas, Pontón ha reclamado que el próximo domingo, Feijóo tiene que ir "con una posición de país" y, para ello, tiene que "dialogar y acordar en Galicia" una propuesta que atienda a las necesidades propias.

En este sentido, la dirigente nacionalista ha advertido de que el plan de desescalada planteado por el Gobierno central "no va a funcionar bien, porque no se adapta a Galicia", por cuestiones como que no tiene en cuenta la diferencia entre el rural y lo urbano, la dispersión poblacional o la movilidad en Galicia, que "nada tiene que ver" con otras partes del Estado. Mientras, ha observado a un Feijóo que "se dedica a echar balones fuera" y ha dicho que, el planteamiento de áreas sanitarias que hace el jefe del Ejecutivo autonómico, tampoco sería, en su opinión, el criterio que se ajusta a la realidad gallega.

A su juicio, es preciso atender a un criterio comarcal, diferenciando zonas rurales y urbanas, así como revisar la reapertura del comercio y hostelería, ya que, tal y como aparece en las fases de la desescalada, puede ser una "ruina" para buena parte del tejido económico de Galicia. El turismo supone el 10,4 por ciento del PIB y el 11 por ciento del empleo, ha manifestado.

"No es viable subir la persiana de un negocio sin protocolos de seguridad, sin saber si va a funcionar o si va a tener viabilidad un negocio tan pequeño sin saber el nivel de consumo en las próximas semanas", ha analizado Pontón, quien ha pedido que el Gobierno central y gallego "tienen que salir al rescate del comercio y del sector turístico".

CONCILIACIÓN

Otro de los asuntos en los que ha puesto el acento la dirigente nacionalista es en los problemas de conciliación. Muchos padres y madres, ha recordado, están volviendo a sus puestos de trabajo y van a tener "problemas" para poder atender a sus obligaciones laborales y sus hijos.

En este sentido, ha indicado que, por un lado, no existe el recurso de la escuela y, por otro lado, no van a tener la posibilidad de recurrir a los abuelos porque o bien están en otra provincia o bien son grupos de riesgo. "Deben darse alternativas", ha exigido, entre las que ha propuesto un permiso retribuido especial para uno de los progenitores mientras dure el proceso de desescalada".

Pontón, que ha insistido en que siguen con la "mano tendida" para "colaborar", ha remarcado en que el desconfinamiento gallego debe "pactarse en el Parlamento" y, como "mínimo", si no se consigue que se haga desde Galicia, la Xunta "debe exigir una comisión bilateral" con el Estado para llevarlo a cabo. "Aunque lo lógico es que lo pactemos en el Parlamento de Galicia", ha aseverado.

La dirigente nacionalista ha apuntado que las medidas de desconfinamiento tienen que ir "acompañadas" de un plan económico, porque es la "única manera" para evitar que los sectores clave de la economía "entren en la UCI". "No podemos dejar atrás a los autónomos, a los trabajadores y a los sectores económicos que son clave de nuestro país", ha zanjado.

REUNIÓN CON ALCOA

En otro orden de cosas, la portavoz nacional del BNG ha continuado este jueves con la ronda de contactos para la evaluación de la situación de Alcoa en A Mariña de Lugo, "una empresa que sigue paralizando parte de la actividad", lo que "está teniendo consecuencias ya en las auxiliares".

El BNG pide a la Xunta y al Gobierno central que "se pongan a trabajar" para evitar el "desmantelamiento" de esta empresa, máxime, en medio de esta crisis sanitaria. Así, ha pedido implicación para que el sector de la producción del aluminio "siga teniendo viabilidad en nuestro país".