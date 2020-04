Ford Almussafes firma amb UGT i CCOO el nou ERTO 'escalonat' de maig a juliol

La direcció de Ford Almussafes ha firmat amb UGT i CCOO un nou Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) "per causes productives i organitzatives" que s'iniciarà aquest dilluns 3 de maig a les 22.00 hores i conclourà el 31 de juliol, i afectarà els treballadors de forma 'escalonada': 2.700 treballadors al maig, 1.500 al juny i prop de 1.100 al juliol, coincidint amb les fases de tornada a l'activitat marcades pel protocol de prevenció davant de la Covid-19, i amb la recuperació de la demanda.

L'acord ha sigut subscrit aquest dijous per UGT i CCOO en la comissió consultiva sobre l'ERTO que l'empresa havia plantejat el dimecres, mentre STM i CGT s'han negat a firmar-lo. Es tracta del sisé ERTO que la fàbrica duu a terme des de l'any passat i reedita les condicions dels cinc anteriors, de manera que els empleats conservaran el 80% del seu salari brut i el 100% de les pagues, vacances i antiguitat.

A més, atés que aquest nou expedient vé derivat de la situació provocada pel coronavirus, l'empresa s'encarregarà de tramitar els expedients i avançarà les quantitats que haja de percebre cada treballador per l'administració fins que pague el SEPE, han explicat a Europa Press fonts sindicals.

La fàbrica valenciana reprendrà l'activitat en la seua planta de vehicles dilluns que ve, 4 de maig, mentre la de motors obrirà dos setmanes després, el dia 18. Aquest diumenge, 3 de maig conclou l'ERTO "per força major" que va començar a aplicar-se a la majoria de la plantilla arran de la declaració de l''estat d'alarma' davant de l'emergència sanitària.

Ara, la marca de l'oval aplicarà un nou ERTO, en aquest cas per raons productives i organitzatives, que s'ajuste a la tornada escalonada al treball. També addueix la caiguda de les matriculacions, un 69% al març i estima un 90% a l'abril, per la qual cosa preveu baixar la producció en uns 13.200 vehicles al maig, 3.200 al juny i 1.300 al juliol.

L'ERTO afecta tots els treballadors de la factoria valenciana a excepció dels jubilats parcials i aquells empleats en règim de servei permanent com són els de la planta motriu, el departament de seguretat i prevenció i extinció d'incendis, així com el servei mèdic i el departament de prevenció de riscos laborals, açò és, uns 7.000 empleats d'una plantilla de 7.211.

"El repte" de Ford

D'aquesta manera es pretén "garantir una tornada escalonada" al treball, ha explicat el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel. En declaracions a Europa Press, ha assenyalat que es tracta d'una mesura "més que justificada" en una situació excepcional com la qual estem vivint com a conseqüència de la Covid-19 i que pretén "adequar-se al marc legal".

El líder sindical d'UGT ha subratllat que la fàbrica té un "repte important per davant" tant en matèria de salut laboral com per la recuperació de l'activitat econòmica en el futur perquè aquest tipus d'indústria continue i no es veja "llastrada" per la "complicada" situació actual.

De fet, la pròxima setmana està previst que la direcció de Ford Almussafes i els sindicats reprenguen les negociacions sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de caràcter extintiu que la marca de l'oval va plantejar per a 410 treballadors a principis de març, abans que es desencadenara la crisi del coronavirus, que va deixar les negociacions en suspens.

Per la seua banda, el portaveu de CCOO, José Arocas, ha valorat la firma de l'ERTO subscrit aquest dijous com a conseqüència d'una "situació excepcional i més quan l'arrancada de l'activitat no va a ser per a tota la plantilla". A aquests companys, ha dit, cal "donar-los cobertura i no buscar excuses per a no firmar l'ERTO".