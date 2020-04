El PP censura que Les Corts sigan "cerradas" y presentará un recurso de amparo al TC y una queja al Síndic de Greuges

"Es inadmisible que tengan las Corts cerradas, lo de la diputación permanente es un paripé para decir que se está", ha dicho en alusión a los grupos del Botànic en una rueda de prensa telemática en la que ha insistido que el 'president', Ximo Puig, le dijo ayer mismo que no tenía "ningún problema" en que se reanudara la actividad.

Por ello, y si el problema es del PSPV, Compromís y Unides Podem, se ha mostrado convencida de que en la próxima junta de síndics se podrá dejar sin efecto el acuerdo del 19 de marzo que suspendía el periodo de sesiones.

Asimismo, también ha lamentado que ahora que se plantea la desescalada, el plan para el parlamento sea "a medio gas" y se haya "retorcido" el reglamento para crear una comisión delegada de la diputación permanente que "no existe" en el mismo.

"No entendemos cómo en Les Corts no estamos trabajando con todas las medidas legales y sanitarias", ha incidido, reiterando que el PP no admitirá que se aparte a la oposición de su labor fiscalizadora del Consell.

Bonig ha remarcado que ha ofrecido lealtad y "ha estado a la altura" pero ha recordado que esa lealtad es bidireccional y el control al gobierno es "algo sagrado en una democracia". "La lealtad es importante, pero llega un momento en que no puede amordazar la democracia", ha añadido.

Ha lamentado que las iniciativas estén "paralizadas" y no se ha dado "ninguna documentación" porque el acuerdo del 19 de marzo deja suspendida la tramitación de las iniciativas. Por ahora, ha dicho, el PP no ha presentado solicitudes de documentación porque no quiere "darles pistas".

También ha señalado que le hubiera gustado que la Conselleria de Transparencia hubiera publicado los proveedores, intermediarios e importes que se han destinado a la compra de material, así como información sobre las donaciones recibidas por la Generalitat.

Preguntada sobre la posibilidad de llegar a un gran acuerdo de reconstrucción, ha afirmado que "es posible si hay voluntad" y ha asegurado que el PP va "con toda la voluntad". Eso sí, ha dicho, hay que escuchar a la sociedad civil, modificar los presupuestos y también lograr un gran acuerdo sanitario.

"NO HAY UN PLAN" PARA LA DESESCALADA

Respecto a la desescalada, ha avanzado que Puig le envió el plan estatal y el PPCV formulará alegaciones para que el presidente las pueda formular en la conferencia del domingo. En la Comunitat, ha dicho, no hay un plan como tal, sino "ideas" y Puig "se coge a las críticas de otros presidentes porque sabe que le conviene desmarcarse de Pedro Sánchez". "No tiene un plan ni en la recuperación, ni en materia sanitaria, ni en la desescalada, más allá de cuatro ideas", ha incidido.

Preguntada sobre si es partidaria de que esa desescalada se haga, como defiende el Consell, por departamentos de salud en lugar de por provincias, Bonig ha incidido en que "el virus no entiende de fronteras" pero ella no tiene cifras e informes como para pronunciarse sobre una cuestión tan complicada.

En todo caso, ha incidido en que "un plan de este calibre debería haberse consensuado con los sectores productivos y con las comunidades para evitar que haya confusión" porque después de las aportaciones de las autonomías "tendrán que rectificar y el martes que viene se modificará en otro Consejo de Ministros, esto es un desastre".

Según han transmitido algunos sectores económicos, ha continuado, "no es posible abrir con un aforo de un tercio" y por ello ha abogado por medidas fiscales, flexibilizar los ERTE para que los trabajadores se puedan ir incorporando en función de la demanda, además de la necesidad de realizar tests "masivos" que no se están haciendo.

RECLAMAR A SÁNCHEZ UN FONDO DE 1.500 MILLONES

Bonig ha ofrecido, asimismo, al Puig un "salvoconducto" para que reclame a Pedro Sánchez la financiación que "corresponde" a los valencianos porque, parafraseando al Botànic, no se pueden "cambiar derechos por préstamos".

Así, considera que habría que pedir al Gobierno un fondo no reembolsable de 1.500 millones de euros, ya que las transferencias anunciadas hasta ahora son solo el pago de lo que le corresponde a la Comunitat y préstamos.

Ha advertido de que actualmente hay 14.000 valencianos que pierden su empleo cada día, 600 a la hora, y no se puede esperar "ni un minuto más" y hay que ofrecer liquidez para generar actividad económica y "rescatar personas".

Bonig también ha criticado que 47 días después de declararse el estado de alarma el Consell "no ha tenido ni un solo gesto a la hora de bajarse sueldos como han tenido otros cargos en otras comunidades" y debe, además, iniciar la reestructuración del Ejecutivo.

APROVECHAR MECANISMOS EUROPEOS

Por otra parte, también ha aconsejado al Consell que recurra ya a mecanismos europeos que ya están a su disposición para conseguir liquidez. En concreto, la líder del PPCV ha explicado que Bruselas permite excepcionalmente a los Estados que los fondos de cohesión no gastados puedan ser inyectados en empresas. A la Comunitat le corresponderían 100 millones que podrían destinarse a crear un fondo Europa de liquidez de la empresa valenciana.

Además, la UE ha permitido desde el 17 de abril -ha explicado- que la cofinanciación de fondos estructurales pueda aumentarse al 100% con carácter retroactivo desde 2014 y la Comunitat podría conseguir 184,5 millones por esta vía. "Menos declaraciones grandilocuentes y más gestión", ha reclamado Bonig.