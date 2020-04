Fiama, de 'La isla de las tentaciones', asegura que Álex le manda señales para retomar el contacto tras su ruptura

A pocos meses de pasar por el altar, Fiama y Álex se presentaron a La isla de las tentaciones para fortalecer su relación. Sin embargo, aunque al principio parecían estar hechos el uno para el otro, los constantes enfrentamientos en el reality provocaron que decidieran tomar caminos separados. Desde entonces, ambos han demostrado en los platós de Mediaset que no se quieren ver ni en pintura, pero la tensión podría estar suavizándose, según apunta la canaria.

La joven compartió este miércoles un directo con el empresario Víctor Doctor a través de Instagram. En la conversación, ambos recordaron el paso de Fiama por República Dominicana y hablaron sobre su expareja, quien ahora presume de su amor con su nueva novia, Natalia.

"Mira, nosotros salimos del programa, juntos, y rompemos el 27 septiembre. El 12 de octubre me entero que tiene nueva novia, a los 15 días. Y sí, considero que ha hecho muchas cosas para que yo me enterara, como el viaje a Roma, que íbamos a hacer justo la semana que lo dejamos y después fue con ella, cómo si no hubiera sitios en el mundo...", explicó la exconcursante.

Señales sospechosas

En este sentido, la expretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa aseguró que Álex se comporta igual con Natalia que con ella: "Le regala las mismas cosas que a mí, claro ella las sube porque no lo sabe. Es inmadurez y querer llamar la atención y ya está. Pero quiero pensar que ahora, que ha pasado el tiempo, sí que la quiere, aunque el mes pasado me haya mandado cosas a casa".

La canaria aprovechó la charla con el influencer para desvelar un detalle que hace sospechar que Álex querría retomar el contacto con ella. "El mes pasado me mandó un paquete a casa que, lógicamente, tiré a la basura. A él le llegaban cosas aquí y luego las desvió a su casa, y ahora de nuevo han vuelto a mandarlas aquí y creo que es él quien lo ha cambiado para iniciar una conversación entre nosotros o algo", desveló.

Tras el directo, Fiama subrayó en sus stories haberse sentido muy cómoda en la entrevista, donde se animó a contar cosas que pretendía guardarse para ella. De momento, parece ser que Fiama y Álex continuan distanciados y que no se ha producido ninguna reconciliación, al menos, para intentar llegar a una amistad.