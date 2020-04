Creen un programari per a controlar l'aforament d'esdeveniments en temps real i previndre contagis

Discocil, start-up valenciana de programari per a esdeveniments d'oci nocturn, ha implementat noves funcionalitats en la seua plataforma que reforcen la seguretat amb motiu de la Covid-19, seguint els protocols d'acció aplicats a la Xina.

Aquesta ferramenta digital permet conéixer l'aforament en temps real i s'adapta per a poder avisar els assistents de riscos de contagi després de celebrar-se els esdeveniments.

L'objectiu és tindre registrats tots els usuaris. Si algun presentara símptomes relacionats amb la Covid-19, podria notificar a l'organitzador i aquest comunicar-ho, mitjançant correu electrònic i SMS, a clients i treballadors per a prendre mesures preventives i així evitar un possible focus de contagi.

L'adaptació s'ha realitzat de la mà de les principals associacions del sector, oferint una proposta tecnològica que facilite el treball i augmente la seguretat dels assistents, informa la companyia valenciana en un comunicat.

Es tracta d'una solució tecnològica per a complir amb les garanties que podria exigir el Govern. Permet la centralització d'activitats habituals el control d'aforament, clau per a saber en temps real la quantitat d'assistents en cada zona, i la previsió d'assistència, fonamental per a organitzar millor els accessos i la gestió del personal.

Amb la vista posada en la reobertura de les discoteques a la Xina, 90 dies després de la declaració de l'estat d'alarma, la plataforma és "un exemple de com el sector d'oci nocturn espanyol ja està treballant en els preparatius dels protocols d'actuació per a reprendre la seua activitat al més prompte possible".

L'start-up destaca que Espanya contempla seguir el model xinés, que ha aconseguit restablir la seua activitat mitjançant la desinfecció total de les instal·lacions amb productes químics previ i post-esdeveniment, la reducció de l'aforament màxim del local al 60% de la seua capacitat, el control de la temperatura de treballadors i assistents i l'obligació de desinfectar-se les mans amb gel i d'usar mascaretes i guants.