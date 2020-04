Berklee València, entre las mejores 'music business schools' del mundo según la revista 'Billboard'

La reconocida publicación destaca que el programa máster, de un año de duración, atrae a estudiantes de más de 30 países a un campus que cuenta con un profesorado de distintos orígenes lo que aporta una experiencia multicultural única, informa el campus valenciano de Berklee en un comunicado.

Dentro del programa de music business, los alumnos de Berklee València pueden elegir su especialidad entre la organización de eventos, conciertos y festivales, emprendimiento y nuevos negocios, o la gestión en la industria discográfica.

Para el desarrollo de estas tres especialidades la escuela cuenta con su propio sello discográfico Disrupción Records, una agenda anual de eventos como La Nit o Musaico Festival y acuerdos con otras instituciones y profesionales de la industria. Además, a lo largo del año el programa cuenta con la visita de cerca 40 invitados que comparten sus conocimientos y experiencias con los alumnos.

El campus de Berklee en València cuenta además con una oferta de formación única en los campos de interpretación de músicas actuales, producción musical o composición de bandas sonoras para películas y videojuegos y pone a la disposición de sus estudiantes los servicios del International Career Center; que ofrece una amplia bolsa de prácticas y empleos dentro de la industria y orientación para ayudarles a alcanzar sus objetivos profesionales.

Berklee en València, el único campus de la institución fuera de Estados Unidos, ofrece masters en Scoring for Film, Television, and Video Games; Contemporary Performance (Production Concentration); Global Entertainment and Music Business y Music Production, Technology, and Innovation.

Además, los programas Study Abroad y First Year Abroad permiten que los alumnos del campus de Boston cursen su primer curso o un periodo de su formación académica en Valencia. También cuenta con programas abiertos de verano y otros para aquellos con interés en formarse en el mundo de la música.