"¿Los albañiles tienen un virus especial? No pueden hacer obras en edificios pero los repartidores y pizzeros sí acceden"

"¿Los albañiles tienen un virus especial? No entendemos que no nos dejan hacer obras de reformas en casas pero sí puedan acceder a los edificios los repartidores de Amazon o los pizzeros", denuncia el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, en declaraciones a 20minutos.es.

El sector de la construcción vive una situación muy particular desde el pasado 14 de marzo cuando el Gobierno declaró el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, y que ha afectado de lleno a miles de trabajadores y autónomos: albañiles, fontaneros, pintores, electricistas, carpinteros, montadores de toldos y ventanas, cristaleros...

Vaivenes iniciales y luego prohibición e incertidumbre

Inicialmente pudieron trabajar durante dos semanas pero con la publicación en el BOE el pasado 29 de marzo del Real Decreto-ley 10/2020 las actividades del sector de la construcción quedaron completamente paralizadas.

Después, el 13 de abril regresaron a la la actividad, pero sólo las obras al aire libre: construcción de edificios nuevos y obras en chalets donde no se acceda por zonas comunes.

En cambio, permaneció la suspensión de toda clase de obra que supusiera una intervención en edificios existentes donde vivieran personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra. El objetivo del Gobierno era evitar que los vecinos, debido a la ubicación permanente o temporal de albañiles, carpinteros, pintores, fontaneros o cristaleros, pudieran contagiarse al tener contacto con los trabajadores, que podían trasladar material.

Sólo se permitió obras urgentes tales como instalaciones, averías o tareas de vigilancia del propio inmueble.

Sin embargo, en las fases de desescalada todavía no figura el levantamiento de la prohibición de realizar obras de reformas en casa, la fuente principal de ingresos para muchas pequeñas empresas y autónomos del sector de la albañilería, fontaneros, cristaleros, pintores, electricistas... No obstante, este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que "las obras en domicilios donde no vivan personas ya se pueden llevar a cabo".

Pero sigue siendo muy insuficiente para la mayoría de ellos, y por eso la preocupación se ha disparado, especialmente en un contexto en el que las previsiones macroeconómicas para España cada vez son más negativas (incremento sustancial del paro, cierre masivo de empresas...).

"Si esto continúa así, sin fecha para reanudar las obras en casas, desaparecerán el 80% de las pymes del sector", advierte Francisco Zamora (presidente de Fevec), quien agrega: "casi todos viven de la facturación mes a mes y si no facturan pero hay que seguir pagando nóminas, impuestos y otros gastos es imposible resistir".

Medidas de seguridad

Zamora se muestra "convencido" de que se pueden volver a realizar obras "con las máximas medidas de seguridad posibles, con las mascarillas, los geles, la distancia de dos metros de seguridad...". "Los albañiles se meten en una casa y no salen de ella para prácticamente nada", sostiene.

La posición de los administradores de fincas

Enrique Fernández, asesor de Arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica a 20minutos.es que su posición es "garantizar que se cumplen las normas de seguridad que se dictan desde el Gobierno en los edificios". En ese sentido, recalca: "La posición está clara, están prohibidas las obras de reformas hasta nueva orden".

No obstante, el experto en Arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid indica que "efectivamente no hay una referencia directa a las obras de construcción" en las diferentes fases de desescalada anunciadas por el Ejecutivo, por lo que deberán "esperar al Real Decreto".

"Es una situación complicada, ya que hay muchas obras que no se pueden ejecutar, pero al menos tenemos claro a qué atenernos", recalca Enrique Fernández.

En ocasiones incluso, se pueden dar circunstancias tan disparatadas como hogares en los que se tuvieron que paralizar reformas de cocinas o baños que se estaban llevando cabo. Es el caso de Marcel, un comercial de Paiporta (Valencia), que tuvo que paralizar la reforma de su cocina: se apaña cocinando con una plancha eléctrica y fregando en su baño.

Controversia sobre las obras urgentes

El único punto que queda más abierto a la interpretación y que genera cierta controversia son las obras urgentes que sí están permitidas. "¿Hasta qué punto una avería es urgente o no? ¿una gotera es urgente? Es complicado saberlo y nos toca interpretarlo", asegura.

El sufrimiento de los autónomos

Óscar Román es el gerente de la empresa Toldo Ventana, en Vall d'Uixó (Castellón). Su historia resume los problemas que están sufriendo miles de autónomos en España.

"Mi mujer y yo somos autónomos, tenemos una pyme, una empresa de toldos y ventanas, y estamos pasando muchos problemas porque llevamos desde el pasado 14 de marzo con la tienda cerrada y sin poder montar nada", se lamenta Óscar.

Ella está en la tienda y él se dedica sobre todo a instalar toldos, ventanas, mamparas de ducha o mosquiteras en casas particulares. Pero desde entonces están sin apenas facturar, "salvo alguna cosita que he podido hacer ahora en un unifamiliar donde sí está permitido".

Sobre las medidas del Gobierno para ayudar a los autónomos, Óscar Román explica que le aprobaron la paga oficial hace 15 días pero no ha visto "ni un euro". "Y yo sí he pagado dos cuotas ya, la de marzo y la de abril, pese a no ingresar ni un céntimo, y mi mujer igual", denuncia.

Respecto a los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), asegura: "Lo solicité de los primeros en mi banco, pero me dijeron que ya se habían agotado y me recomendaron que los solicitara en otros bancos, y en eso estoy, pero de momento nada de nada".

Por todo ello, reclama al Gobierno "poder volver a trabajar con medidas de seguridad, esa es la única solución viable".