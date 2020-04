Más Madrid propone reabrir todos los parques excepto zonas infantiles

La portavoz del grupo municipal Más Madrid, Rita Maestre, ha defendido este jueves la reapertura de zonas verdes en toda la ciudad, manteniendo cerradas las zonas infantiles, como hasta ahora. "No tiene sentido ampliar los grupos que pueden salir a la calle y en cambio no ampliar el espacio público".

Maestre ha insistido en un escenario caótico, que podría darse este fin de semana con la salidas deportivas y paseos en familias. "La gente tiene que caminar por aceras estrechas y es complicado no saltarse el espacio de seguridad".

Además de los parques, Más Madrid pide brindar a los madrileños de otros espacios amplios de paseo como son los bulverares. Por ejemplo, el que discurre en la calle Paseo del Prado, cuyo cierre provoca "que ahora mismo los peatones tengan que camina por las estrechas calles".

A Más Madrid le espera una ardua tarea en su afán por cambiar los planes del Ayuntamiento. Ayer mismo, el alcalde y la vicealcaldesa de la ciudad defendían con orgullo su decisión de mantener cerrados estos espacios. "Se ha visto en otras ciudades que cuando se abre un espacio de atracción, la gente va ahí. No es lo mismo controlar que los niños no jueguen al fútbol en una acera a que no lo hagan en espacios verdes amplios", sostuvo Villacís.

El alcalde también busca evitar nuevos focos de contagio con el fin de que "no volvamos a la situación que ya nos ha tocado vivir". "La pandemia no está vencida, no podemos bajar la guardia y aún hay riesgo", defendió Martínez-Almeida.

Un riesgo que al que Rita Maestre resta importancia. "La gente en general está siendo responsable y se pueden hacer medidas disuasorias para que no haya aglomeraciones, es de sentido común".