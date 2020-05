Del aula al hospital: La experiencia de los estudiantes de enfermería y medicina que trabajan con motivo de la pandemia

El colapso del sistema de sanidad por el Covid-19 ha obligado a contratar, además de a personal sanitario ya jubilado y residentes MIR, a estudiantes de Enfermería y Medicina que todavía se encuentran en el último curso de la carrera. Es el caso de Pau Navas e Ivet Perucho, quienes de la noche a la mañana han cambiado sus planes de graduación y el viaje de fin de estudios por la primera línea en la batalla contra la pandemia.

Ivet Perucho es estudiante de sexto de medicina en la Universitat Autónoma de Barcelona. A causa del coronavirus, ahora trabaja en el hospital Parc Taulí de Sabadell. Tanto a ella como a sus compañeros les cancelaron las prácticas curriculares que estaban realizando, y entonces muchos de ellos se ofrecieron a ayudar.

Perucho comenzó a trabajar a finales de marzo en la planta Covid del Centro Sociosanitario del hospital, es decir, con personas mayores. Eso sí, teniendo muy claro hasta dónde podía llegar: “Nosotros no somos médicos. Tenemos muy claro lo que sabemos y en qué podemos ayudar. Si sobrepasamos la línea podemos molestar. Por eso no hacemos lo que se escapa de nuestros conocimientos y, ante todo, siempre preguntamos”, explica.

La estudiante recuerda el primer día en planta Covid de una forma muy distinta a cómo lo había imaginado: “Piensas que te darán unos EPIS supersónicos, y realmente son como una especie de bolsas de plástico que dan muchísimo calor. Además, la mitad de los abuelos están demenciados, desorientados, no saben quién es quién… Me daban mucha pena”, cuenta.

La futura médico reconoce que al principio no lo llevó bien. “La primera semana en planta Covid vi más fallecimientos de pacientes que en toda la carrera, pero supongo que a lo largo de los años me iré acostumbrando”, dice. La situación de su planta es especialmente delicada porque muchos de los pacientes provienen de residencias, donde el virus ha sido más devastador por el alto número de contagios. “Cuando estás en geriatría estás en contacto con la muerte, pero juntar geriatría y Covid ha sido más impactante”, afirma.

A esto cabe sumar la presión de seguir los protocolos al pie de la letra, lo que requiere una concentración constante: “Tienes que ir con mucho cuidado con todo. Al salir de cada habitación hay que quitarse los guantes, limpiar con lejía el fonendo…. Y como se te olvide un solo paso, te pones en peligro”.

Joven enfermero en la UCI

Similar es el momento en que se encuentra Pau Navas, quien está cursando cuarto de Enfermería en Blanquerna y, en estos momentos, se encuentra trabajando en el Hospital de Bellvitge, concretamente en la unidad de UCI, donde realiza turnos de diez horas. Al terminar la jornada, se aloja en un hotel habilitado para no contagiar a sus familiares. Ahora mismo, su día a día se basa en ir del hotel al hospital y del hospital al hotel.

En el inicio de la crisis él ya trabajaba en el mismo hospital, como técnico de laboratorio realizando pruebas PCR. Cuando terminó su contrato, se ofreció para colaborar como enfermero. Comenzó el pasado 1 de abril y, al principio, el estudiante recuerda que sintió “Mucho respeto por comenzar con tanta responsabilidad, aunque siempre estoy rodeado de enfermeros muy bien cualificados”.

Pau Navas, estudiante de enfermería, equipado para trabajar con pacientes Covid en el Hospital de Bellvitge Cedida

Desde luego, esta crisis sanitaria no estaba entre los planes de nadie, y menos todavía para los jóvenes que se han incorporado ahora. “Siempre he querido ser enfermero, pero nunca me hubiese imaginado empezar a trabajar en una situación como esta”, asegura Navas.

Cuando irrumpió la pandemia, le anularon las prácticas que estaba realizando en la unidad de neonatos de otro hospital y, tras dos semanas de incertidumbre, se incorporó a la primera línea de batalla. “Es difícil de gestionar, pero una vez dentro todo va rodado”, cuenta, y añade: “Procuro hacer mi trabajo lo mejor posible y teniendo claro que soy estudiante y tengo menos experiencia, pero preguntando y con buena actitud se puede estar en todos lados”.

Además de la carga de trabajo, para el estudiante está siendo especialmente complicado gestionar las emociones: “Es algo tan excepcional, el hecho de tener pacientes con el mismo virus, que ataca tan fuerte a nivel respiratorio... Es una situación muy dura y necesito compartirla con mis familiares. Aunque en la distancia se hace complicado, mantenemos el contacto a diario por teléfono”, explica, y concluye: “Creo que ahora mismo que no somos del todo conscientes pero, cuando pase un tiempo, nos daremos cuenta de lo fuerte que ha sido todo esto”.