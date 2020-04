L'accident es va produir per causes que s'estan investigant sobre les 7.30 hores entre un cotxe i un patinet en la citada via. El CICU ha mobilitzat una unitat de Suport Vital Bàsic.

L'equip sanitari ha assistit en el lloc l'home de 32 anys per policontusions i posteriorment ha sigut traslladat a l'Hospital General Universitari de València.