Arranquen les obres de les torres Ikon de Ricardo Bofill, l'edifici residencial més alt de València

Amb el 50% de la promoció ja venuda, finalitzaran previsiblement al 2023 després d'obtindre la llicència d'obra el passat mes de febrer. Començaran amb els treballs de moviment de terra i fonamentacions a càrrec de l'empresa Rodio Kronsa, informa la promotora en un comunicat.

Les dos torres se situaran en una de les zones amb més projecció de València: enfront de l'avinguda de les Corts Valencianes, al costat del Palau de Congressos i a menys de cinc minuts de l'estació de metro de Beniferri. Una localització "privilegiada", envoltada de parcs com el Jardí de Polífilo i la piscina-parc de Benicalap.

'Ikon' pretén arreplegar el caràcter de València i traduir-ho en arquitectura, "pur dinamisme en una mescla de corbes i arestes". S'aborda no com un edifici, sinó com una peça fonamental en l'engranatge del teixit urbà, una cosa característica en totes les obres de Bofill com un dels arquitectes postmodernistes espanyols més reconeguts en el món.

Ofereix vivendes d'un a quatre dormitoris amb un preu de partida de 176.000 euros. El seu disseny dinàmic permet adaptar els espais a les necessitats dels llogaters: des de distribucions diàfanes i obertes fins a altres més acollidores i tranquil·les.

Compta amb un jardí mediterrani, piscina i solàrium, espais pensats per a gaudir del clima de València, així com amb un gimnàs i un espai social 'gourmet'.