Mercadona aposta pel producte de proximitat en l'inici de la temporada de nispro alacantí

20M EP

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, en una prova més de la seua aposta, pel producte de proximitat, ofereix des del passat 17 d'abril en totes les seues botigues d'Espanya i Portugal, nispros procedents de la comarca alacantina de la Marina Baixa, principal zona productora del país, sent el seu punt central el municipi de Callosa d'en Sarrià, així com altres poblacions d'aquesta comarca com Altea, Bolulla, Polop de la Marina, La Nucia o l'Alfàs del Pi.