24 familias vulnerables de Mataró subsisten sin agua corriente durante el confinamiento

La PACC, Plataforma de Afectados por la Crisis y el Capitalismo de Mataró (Barcelona) denuncia que en la ciudad barcelonesa hay 24 familias (96 personas) que están pasando la crisis sanitaria del Covid-19 recluidos en casa sin suministro de agua corriente.

En la gran mayoría de casos se trata de personas migrantes recién llegadas a la población, en situación irregular y no empadronadas, con menores a su cargo o con miembros aquejados de patologías serias, pero que no pueden seguir las recomendaciones básicas "de seguridad e higiene" para mantenerse a salvo de contagios por coronavirus durante la pandemia.

La PACC exige que se les instalen de forma urgente contadores sociales de agua corriente, un trámite que en circunstancias normales dura meses

La entidad ha decidido informar por carta de esta "situación de emergencia" sin resolver al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, al departament de Salut de la Generalitat, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las Naciones Unidas (ONU) por lo que consideran la vulneración de un derecho fundamental.

Piden disponer de un contador social de emergencia

Marc, miembro de la plataforma, explica a 20minutos.es que lo que piden desde un primer momento al ayuntamiento es que se hagan trámites "de emergencia" por parte del consistorio y de la empresa Aigües de Mataró para que estos ciudadanos puedan disponer de un contador social que alivie su situación de insalubridad. Es un trámite que en circunstancias normales suele durar meses. Otros municipios de la comarca del Maresme como el de Premià de Mar han decidido llevar a cabo estas instalaciones, dice. También en Manresa.

Sin embargo, Marc afirma que no les está siendo posible comunicarse con los responsables de los servicios sociales municipales en los teléfonos de urgencia habilitados por el gobierno local: "Nos dejan a la espera o las líneas están desviadas". Y cuando lo consiguen "nos dicen que los trámites para pedir la vulnerabilidad solo se pueden hacer de manera presencial y que hemos de esperar a que acabe el confinamiento para hacerlo", añade, lo que indica a la PACC que "no consideran, sin haber analizado documentación ni haber pedido información, que estas familias sean vulnerables".

Por lo que estas personas, advierte, han de recurrir a las fuentes públicas para aprovisionarse de agua com el fin de llevar a cabo rutinas diarias tan elementales como "beber, cocinar o lavarse". Y con el riesgo sanitario que conlleva especialmente en estos momentos.

Sacar el agua de las fuentes públicas

El hecho de salir a la calle y de tener que desplazarse fuera del barrio, en ocasiones, pues no la totalidad de las 198 fuentes públicas de la ciudad se encuentran abiertas durante el confinamiento, puede suponer, recuerda la PACC, un "riesgo de contagio" no solo para los que salen del domicilio sino para aquellos que no pueden desplazarse fuera del mismo.

El pasado 2 de abril, la ciudad decidió cerrar estas fuentes siguiendo las recomendaciones que dictaba la Generalitat (que las consideraba una posible fuente de contagio de coronavirus al entrar en contacto con las manos y la boca) pero rectificó un día después ante la presión vecinal. Medio centenar siguen abiertas.

El Ayuntamiento tiene constancia de 19 domicilios en la situación que denuncia la PACC. De estos, 8 no han remitido todavía la solicitud de contador social

Entre estas 96 personas de gran vulnerabilidad hay menores de edad, dos mujeres embarazadas, un hombre diabético y otro en tratamiento de diálisis.

Dicho colectivo especialmente vulnerable se aloja en viviendas ocupadas de los dos barrios más desfavorecidos de la población: Cerdanyola y Rocafonda, aunque hay casos "repartidos por toda la ciudad", indica la entidad. Seis de ellos, concentrados en la calle Sant Simó, en pleno centro histórico.

La PACC de Mataró denuncia que 24 familias pasan el confinamiento sin agua corriente en casa. PACC MATARÓ

Desde la PACC se remarca que los pisos son "propiedad de bancos y de fondos buitre" y no de particulares. Y que la decisión final de instalar o no estos contadores sociales corresponde en última instancia a los propietarios.

Los bancos han accedido en otras ocasiones previas a la pandemia. "Exigimos que la tramitación se haga de forma extraordinaria", remarca la entidad, al tratarse de una situación excepcional. El procedimiento "habitual" para instalar un contador social de agua también se lleva a cabo en estos casos de ocupación, recuerdan los vecinos: "Tienes unos derechos dada tu alta vulnerabilidad". La mediación de la entidad es básica cuando los beneficiarios "no dominan el idioma y desconocen sus derechos".

Ciudad pionera en instalar contadores sociales

Desde el Ayuntamiento indican a 20minutos.es que, precisamente, Aigües de Mataró fue pionera en 2016 en iniciar la instalación de contadores sociales de agua a personas en riesgo de exclusión residencial y que, desde entonces, los han dado de alta a 115 familias. En 2012, puso en marcha un Fondo Social y una Tarifa Social dirigida a garantizar el suministro de agua a familias con pocos recursos económicos.

Las mismas fuentes aseguran que tienen constancia de 19 domicilios en la situación que denuncia la PACC y que de estos, 8 no han remitido todavía la solicitud de contador social, otros siete no cumplen con los requisitos para obtener el informe de exclusión residencial. En otro de los casos la propiedad no permite la instalación y en dos más falta por presentar el boletín que garantiza que la instalación interior es correcta para evitar perjuicios a estos vecinos y al resto de la comunidad. En un último caso, la vivienda ocupada "corresponde a un particular".

Dos casos resueltos durante el confinamiento

Durante el estado de alarma "se siguen realizando estas tramitaciones y protocolos de urgencia y que, para facilitarlos, incluso se aceptan vías no reglamentarias como el correo electrónico o mensajes de WhatsApp", se insiste desde el consistorio.

Concretan una decena de casos atendidos y dos resueltos en toda la ciudad durante el confinamiento. Las principales trabas para dotar de estos contadores son legislativas: la ausencia de empadronamiento y la posibilidad de que el propietario del domicilio denuncie la instalación a pesar de que se trate de un derecho básico.