Aprovecha el fin de semana para descubrir el mundo de competición de Honda

Para todos aquellos que en algún momento han querido saber más sobre los equipos de competición de motos o coches, conocer a los pilotos, aprender sobre las mecánicas de esas máquinas a dos ruedas y descubrir los grandes hitos que han marcado la evolución de estos deportes, ha llegado Honda Racing Global.

Desde que en 1994 Honda HRC se uniera con la petrolera Repsol para iniciar su camino en las carreras del Mundial de Motociclismo entre tantos otros eventos deportivos, la empresa nipona y sus colaboradores y corredores no han pisado el freno. Con una quincena de títulos del mundo en la categoría reina, Honda ha decidido dar a conocer un poco más de su historia en el mundo de la competición y acercarse, así, a sus fans.

En el nuevo portal web que la compañía ha lanzado bajo el nombre Honda Racing Global podrás cotillear todo su recorrido histórico desde el año 1947 pero también adentrarte en su visión del futuro y en los proyectos que tienen en mente de aquí a diez años vista. Igualmente, podrás acceder a la Fan Zone virtual de Honda y ver vídeos de sus corredores actuales en MotoGP, los hermanos Marc y Alex Márquez.

Y no solo eso, si no que en esta misma sección podrás descargar láminas con grandes modelos de las dos ruedas niponas como la CBR 1000RR, la CFR450R o de la Fórmula 1 como el RA106 para que los más pequeños de la casa (y los no tan pequeños) se diviertan coloreándolas.

Por supuesto, también podrás adentrarte en este mundo de competición desde su perfil de Instagram o de Facebook y así no perderte ninguna novedad ni cotilleo sobre las motos y los coches Honda de competición.