Hora de la verdad: así es la báscula (muy rebajada) de Amazon para comprobar si has superado la Operación Bikini

Con tanta actividad indoor apenas nos hemos dado cuenta de que el buen tiempo y el verano ya están aquí y, aunque hemos trabajado y nos hemos esforzado por mantener nuestros objetivos de la Operación Bikini, no sabemos a ciencia cierta si los hemos conseguido. Has practicado ejercicios de peso, de fuerza, aeróbicos y pilates. Gracias a ellos y a los dispositivos que empleas para entrenar eres consciente de que has ido mejorando tus tiempos y, además, has cumplido con todos los retos que han circulado estos días por las redes sociales ¡Y con mucho éxito!

Sin embargo, te gustaría saber, entre otros datos, si tu índice de grasa corporal ha disminuido y, a cambio, ha aumentado el de musculatura. Pero, ¿podemos saberlo sin someternos a un costoso estudio que nos lo confirme? La respuesta es... ¡sí! Y, encima, de forma muy sencilla desde tu casa. Solo necesitas una báscula que, además del peso, te ofrezca otros datos muy útiles para hacer de tu rutina de alimentación y de entrenamiento una actividad mucho más eficiente. Nosotros hemos encontrado el modelo de Etekcity casi a mitad de precio en Amazon y, por menos de 23 euros, puedes adquirir este gadget capaz de medir hasta 13 índices corporales. Eso sí, ¡corre! La oferta solo dura unas horas y hasta fin de existencias.

Este modelo mide hasta 13 índices corporales. Amazon

Una báscula premiada por los usuarios

Uno de los aspectos que ha logrado que esta báscula de Etekcity sea un Amazon’s Choice es que, por un precio muy asequible, se pueden tener bajo control los 13 índices corporales más importantes para estar en forma. Así, IMC, metabolismo basal, proteína, grasa corporal, masa muscular y ósea o edad metabólica son solo algunos de los parámetros que va a registrar y, además, a guardar en algunas de las aplicaciones fitness más conocidas, como Apple Health, Google Fit y FitBit.

Claro que, no solo la proporción de esta información la convierte en una báscula más que apropiada para cualquier hogar. Con estas medidas, también realiza un análisis para poder ofrecer la tendencia temporal del peso de toda la familia (registra y guarda los datos de usuarios ilimitados) y marca objetivos en los distintos índices, para que encontremos una buena motivación externa con la que hacer más deporte y optar por una alimentación 100% saludable.

