Teresa Ribera reconoce que el Gobierno no ha decidido aún cómo serán las salidas de los adultos a partir del sábado

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y responsable de coordinar la desescalada, ha reconocido este jueves en una entrevista en RNE que el Gobierno no ha decidido todavía cuáles serán las pautas que los ciudadanos tendrán que seguir a partir de este sábado para salir a pasear o hacer deporte, si habrá tramos horarios o no. "Hoy tendremos que tomar una decisión", ha respondido.

Ribera ha admitido que dentro del Ejecutivo hay debate sobre este asunto y partidarios de dividir los paseos en franjas "para que nadie se despiste" y de "permitir que cada uno se organice". "Lo importante es apelar a la responsabilidad", ha insistido en varias ocasiones, "ya sea con o sin tramos horarios, lo más importante es que todos sepamos que las reglas están para protegernos [...] Deberemos respetar la distancia social durante bastante tiempo".

En cuento a la apertura gradual de los comercios, la vicepresidenta ha dejado en manos de los empresarios la decisión de abrir cuando se permita acorde a la fase a la que entre su territorio o esperar si no se siente seguro para abrir. "Debemos entender que es un sistema gradual, y que no hay obligación de abrir [comercios y hostelería].Si alguien considera que aún no es seguro, puede esperar", ha declarado.

Como ya han adelantado otros miembros del Gobierno, Ribera ha reiterado que la provincia será la unidad seleccionada para la desescalada, aunque puede haber excepciones según las peticiones de los distintos territorios y si cumplen los requisitos. Galicia o la Comunidad Valenciana son dos de los territorios que han solicitado que la unidad sean sus áreas sanitarias en lugar de sus provincias, dos sugerencias que el ministro de Sanidad se comprometió a estudiar.

En todo caso, ha rechazado las acusaciones de falta de diálogo con las Comunidades Autónomas y ha asegurado que esas afirmaciones "están fuera de lugar" porque "simplemente no se corresponde con la realidad".