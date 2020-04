Exalcalde de Puebla de Don Rodrigo (PP) y su sucesor (PSOE), inhabilitados por irregularidades al contratar obras

Los tribunales consideran probado en sus respectivos juicios que ambos regidores ordenaron contrataciones desde el Ayuntamiento sin seguir el procedimiento administrativo adecuado y en contra de los informes de los técnicos municipales.

En primer lugar, Juan Carlos Araujo fue condenado el 2 de mayo del año pasado, pero tras recurrir no fue hasta diciembre de 2019 cuando recibió por parte de la Audiencia Provincial de Ciudad Real una segunda sentencia desestimatoria y que respaldaba su inhabilitación por siete años.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real validada por la Audiencia provincial consideraba probado que bajo su mandato se llevaron a cabo diversas obras en el Recinto Ferial y el auditorio municipal de la población, finalizadas en 2008.

Tal y como afirma el juzgado, el secretario del Ayuntamiento advirtió al alcalde al respecto de estas obras, indicando que podía haber contratos de obras que excedan la cantidad de 30.050 euros, cantidad límite para ser considerados como menores, por lo que se informó de que todos aquellos que no cumplan con esa cantidad deberán adjudicarse por concurso.

Las citadas obras ascendieron a un coste total de 376.497,17 euros, que se justificaron mediante facturas que los proveedores presentaban al cobro al Ayuntamiento, subvencionado en su caso, y sin procedimiento de contratación bajo el pretexto de favorecer a las empresas y vecinos del pueblo y así darles empleo, impidiendo de esa forma que otras empresas pudieran concurrir a la posibilidad de realizar las obras.

El alcalde, "a sabiendas de que debía proceder conforme a las normas existentes, no realizó procedimiento administración de contratación alguno, dirigiendo y controlando las contrataciones de las empresas y los trabajadores que iban a realizar las obras, entre los meses de julio y agosto, aprobando y controlando las facturas de las obras que se realizaron en el recinto ferial y auditorio".

SU SUCESOR SIGUIÓ EL MISMO PATRÓN

De otro lado, Venancio Rincón, actual alcalde del municipio por las filas socialistas, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Ciudad Real a nueve años de inhabilitación para cargo público por las actuaciones de contratación llevadas a cabo para la construcción del tanatorio municipal, por unas obras que ascendían a 310.000 euros sin IVA -tras un presupuesto inicial de 90.000- y que se fraccionaron en una veintena de contratos.

El Tribunal estima, igualmente, que por la cuantía de las obras se deberían haber licitado y no llevarlas a cabo por administración, por lo que siguió el mismo procedimiento. Considera, asimismo, que varios contratos excedieron el límite del contrato menor.

En el juicio, celebrado el pasado de febrero, el propio Rincón aseguraba ante el juez que este el proceder a la hora de adjudicar estas obras fue el habitual y "siempre con el convencimiento que no se estaba haciendo nada malo".

"Si sé que con lo que he hecho me voy a ver aquí, no lo hubiera hecho", aseguró, insistiendo en que era la única manera de hacerlo en un pueblo como Puebla de Don Rodrigo, explicando que las obras en su localidad se hacían con los parados aprovechando los Planes de Empleo y se contrataba con las empresas locales.