Amaia Montero y su hermana estallan contra Lali Espósito por contar una supuesta anécdota: "Eres una mierda"

Amaia Montero y su hermana, Idoia, han estallado contra la actriz y cantante argentina Lali Espósito. El motivo no es otro que una anécdota que contó la sudamericana en un live de Instagram en el que involucraba a la artista española.

En él desveló una supuesta pelea entre Amaia y la China Suárez. "Estaba Amaia Montero con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. Qué anécdota horrible", contó entre risas la argentina.

Un incidente que según Amaia Montero no se adapta a la realidad. Y así se lo ha hecho saber a través de las redes sociales, llamándola incluso "mentirosa".

"AGUANTE LALI CARETAS":

Por quienes apoyan a Lali Espósito ante las críticas que recibió tras contar una anécdota en la que aseguró que Amaia Montero, estando alcoholizada, se peleó con la China Suárez pic.twitter.com/MipkxKuRIb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 29, 2020

Ademas, también ha entrado en la discusión Idoia, hermana de la excomponente de La Oreja de Vang Gogh, que ha sido más dura con la argentina. "Como compañera eres una auténtica mierda. Miserable".

Por su parte, Espósito ha pedido disculpas, pero en ningún momento ha manifestado si la anécdota que contó en su directo fue real o no, tal y como le pide que haga Amaia Montero.