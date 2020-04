Jorge Javier Vázquez desvela su "miedo" ante los insultos de una vecina "conservadora": "Pensé en irme de casa"

Desde el confinamiento y el estallido del caso Merlos, del que se habla todos los días en Mediset, Jorge Javier Vázquez está siendo indirectamente noticia.

El presentador, que hace unos días estalló contra un compañero, Antonio Montero, y su discurso de Vox, se ha situado en el ojo del huracán y eso puede pasarle factura en la parte más íntima de su vida: la que tiene fuera de los platós.

Así mismo lo desveló este miércoles en Sálvame, donde el catalán contó una experiencia personal para reflejar el actual estado de crispación que vive la sociedad en general.

Así, contó que tiene "miedo" después de los mensajes que le empezó a mandar una vecina. "Cuando lo del Covid, esta señora, a la que no conozco de nada, me empezó a mandar unos mensajes… Pensaba que mi teléfono era la barra de un bar. Estaba en mi casa y lo mínimo que me decía era lameculos. De aquí para arriba. Yo le decía: que no la conozco de nada, que no tenemos ninguna confianza".

Vázquez explicó que, desde hace años, vive en una urbanización de Madrid "que entiendo que son conservadores ideológicamente", pero nunca ha tenido con ellos ningún problema.

Tras el incidente, pensó en el después, cuando pasara la pandemia. "Ostras, a ver si cuando pase todo esto, porque, claro, ahora mismo estamos todos metidos en casa, se va a armar la revolución que yo me voy a tener que ir de esta casa", compartió.

Sin embargo, aunque está "inquieto", no se plantea realmente mudarse de vecindario. "Pase lo que pase pienso quedarme", dijo.