David Bisbal, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Soy el cocinillas de la cuarentena en mi familia"

Antes de hablar con Ainhoa Arteta, El hormiguero: Quédate en casa conectó este miércoles con David Bisbal a través de videollamada y presentó su nueva canción, Si tú la quieres, que interpreta junto a Aitana.

El cantante comentó que "íbamos a irnos a Medellín a grabar el videoclip de la canción cuando se decretó la alerta sanitaria por coronavirus. Pasaron dos semanas y pensamos que habíamos perdido la canción, pero no".

"Le propuse a Aitana grabar grabarlo mientras estábamos encerrados en casa", comentó el almeriense. "Tenemos que agradecer a la gente que nos mandó vídeos desde sus casas viviendo el día a día del confinamiento", añadió.

Pablo Motos destacó que, para grabarlo, "tu mujer te cortó el pelo, pero... ¿Lo había cortado alguna vez?". El cantante respondió que "se lo pregunté y me dijo que no, pero como la amo, pues lo hizo. Fue un momento muy gracioso, lo disfrutamos".

"¿Crees que Rosanna se dejaría cortar el pelo por ti?", le preguntó el presentador. Bisbal dudó antes de contestar, pero al final admitió que "creo que no. Ni las puntas".

El almeriense comentó que "no sé lo que me ha pasado en esta cuarentena que me he metido de lleno en la cocina. Siempre me ha gustado, pero tampoco he tenido mucho tiempo. Experimento y soy el cocinillas de la cuarentena dentro de la familia".