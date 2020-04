Rocío Flores, en 'Supervivientes': "Es verdad que me encantaría tener un bebé"

Algo está pasando en Supervivientes que muchas de las concursantes están pensando en la maternidad.Al posible embarazo de Ivana Icardi, se sumaron este miércoles Rocío Flores y Ana María Aldón, ya que ambas expresaron su deseo de ser madres a la vuelta a España.

"Sí que es verdad que me encantaría tener un bebé", afirmó la hija de Antonio David. Pero Ana María Aldón la contestó que "eres muy joven todavía, tu padre no tiene edad (45 años) de ser abuelo y podría tener algún niño más".

La joven respondió entre risas que "ya se lo he dicho, que quiero tener un hermano, pero me han dicho que no. Entonces le dije que o me daban un hermanito o tenían un nietecito".

Rocío les contó a sus compañeros del concurso un dato que muy pocos conocían: "¿Por qué te crees que vino Lola al mundo? Porque fui superpesada. Hasta que Olga no se quedó embarazada, no paré".

Pero Aldón no se quedó atrás en los deseos de maternidad: "Voy a aprovechar que ahora estoy más delgadita para que cuando llegue...", haciendo el gesto de embarazada, provocando las risas de Rocío.

Ana María Aldón, en 'Supervivientes'. MEDIASET

"Rápido y veloz me quedo embarazada", añadió la mujer de Ortega Cano, mientras José Antonio Avilés exclamaba: "¡Madre de mi vida!". Y Rocío señaló que "tienes unos ovarios...".

La hija de Antonio David siguió preguntándole a Aldón sobre el bebé que desea: "¿Qué nombre le vas a poner?". Ana María señaló que "si es niña, ya le buscaremos uno, pero si viene un niño, menos José, le puedo poner cualquier cosa. Ya tenemos a tres en casa".