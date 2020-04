Pablo Motos: "La desescalada propuesta por el Gobierno no la entienden ni Los lobos de '¡Boom!'"

Pablo Motos quiso repasar este miércoles en El hormiguero: Quédate en casa una de las noticias del día, la desescalada del confinamiento propuesta por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

"Tema del día, el presidente ha anunciado un plan de desescalada en cuatro fases que no lo han conseguido entender ni Los lobos de ¡Boom!", comentó con ironía el presentador, provocando las carcajadas de los colaboradores del programa.

Marron señaló que "tiene más reglas que El club de la lucha", mientras que Luis Piedrahita comentó que "para empezar, la palabra desescalada no está en el diccionario, no existe. Me lo sé de memoria y creo que no existe".

"Lo bueno de que no esté es que le puedes dar el significado que quieras", añadió el mago. Motos aseguró que "la palabra es buena, pero es que hay un lío...", y comentó las diferentes normas dependiendo de la fase en que se encuentre cada Comunidad.

Luis Piedrahita, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

El Monaguillo, por su parte, señaló que "si cada año me tienen que explicar los cuartos de las campanadas, como voy a enterarme yo de todo esto. Si también me lío con el cambio de hora todos los años".

Nuevo recado a Pedro Sánchez

El presentador también preguntó: "¿Qué pasa ahora con los antivacunas? ¿No la quieren? Que no se la pongan, ¿no?". Barrancas comentó que "seguro que piensan que el coronavirus iba en una vacuna, te lo digo yo".

"Los antivacunas ahora no se la pueden poner. Es como si el presidente del Gobierno dice que no se fía de alguien, y luego le nombra vicepresidente...", señaló Motos.

El presentador continuó reflexionando: "¿Os acordáis que antes de que cerraran los comercios españoles lo hicieron los chinos? Creo que el Gobierno debería esperar a que los chinos abran para levantar el confinamiento. Ni Fase 1 ni Fase 2, cuando abra el chino", concluyó entre risas.