Les obres de reurbanització de la Plaça de Bruges i l'entorn de la Llotja de València començaran principis del 2021

La Junta de Govern Local aprovarà aquest dijous el projecte d'aquests treballs que, tal com ha anunciat l'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, "s'emmarquen dins de les actuacions que realitza l'Ajuntament des de fa anys per a recuperar, millorar i adequar els espais públics per a l'ús ciutadà".

L'objecte del projecte ho constitueix la regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, la Llotja de la Seda, Mercat Central i Església de Sant Joan del Mercat, tots ells catalogats com a Béns d'Interés Cultural (BIC), i la creació d'un eix per als vianants que recuperarà un dels espais més emblemàtics de la ciutat.

L'alcalde Joan Ribó ha explicat que aquesta intervenció, que compta amb un pressupost superior als huit milions d'euros, reflecteix "el projecte de ciutat que l'equip de govern local defèn". "Volem una ciutat sostenible i per a açò és fonamental que recuperem les places i altres espais urbans per a la ciutadania", ha afegit.

"PROCÉS DE REDEFINICIÓ"

Així mateix, la vicealcaldessa i responsable de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, ha ressaltat que aquesta intervenció "s'adequa al procés de redefinició de la ciutat, que implica, entre altres accions, l'ampliació de l'espai públic amb les condicions de seguretat que els convertisquen en nous punts de trobada de la ciutadania".

"També és important el fet d'aprofitar el moment actual per a fer obra pública, ja que aquesta no distorsiona la resta de la ciutat i a més genera ocupació", ha aclarit Gómez, qui en la seua intervenció ha reflexionat sobre el "canvi de mentalitat" que va a experimentar la població per l'impacte de la Covid-19, que se'n va a reflectir en "major ús de l'espai comú i pròxim, així com dels comerços i restauració de barri".

El projecte proposa un paviment de pedra natural de gran format de color clar, a l'entorn de la Llotja, similar al de la seua façana i en contrast al dels graons, un dels paviments més antics de València.

A l'entorn de l'Església de Sant Joan del Mercat, s'emprarà la mateixa pedra en un format més xicotet. I la zona pròxima al Mercat es pavimentará amb llamborda recuperada, "com a element de connexió amb la memòria del lloc". La resta de superfícies pavimentades seran de granit, en forma de llamborda en alguns vials i de peces més grans en les zones per als vianants.

El treball urbanístic també contempla l'arbrat, "com a element de composició del lloc", amb exemplars singulars i palmeres datileres, "tan pròpies del paisatge urbà de València, especialment en entorns patrimonials, es col·locaran en xicotetes agrupacions situades en espais representatius".