Coronavirus.- Les llibreries valencianes, "previngudes" davant la reobertura, animen al consum

Així ho ha asseverat el president del Gremi de Llibrers de València, Nacho Larraz, sobre el pla de desescalada del Govern central, que preveu que aquests establiments puguen obrir ja en la fase zero amb cita prèvia per a atenció personalitzada.

Larraz ha comentat, en declaracions a Europa Press, que la primera reacció del gremi és "ser previnguts i esperar el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per a veure els detalls", així com estudiar totes les necessitats i condicionants per a aplicar les corresponents mesures de seguretat.

Mitjançant el sistema de cita prèvia, aquest portaveu creu que les llibreries poden anar donant eixida a partir del pròxim dilluns, 4 de maig, a les abundants reserves i peticions de llibres que els han fet durant el període de confinament.

En tot cas, Larraz ha considerat que la tornada de les llibreries és "una bona notícia" i els seus propietaris estan "moderadament satisfets" perquè, a més, es produeix juntament amb la resta del comerç perquè la compra i la venda es puguen desenvolupar en unes condicions de "normalitat".

SOLIDARITAT DEL "CLIENT MILITANT"

Sobre la repercussió econòmica en el sector, el president del Gremi ha diferenciat entre la fase anterior a la reobertura i la que vindrà posteriorment. Durant l'aïllament, ha comentat, hi ha hagut certes ajudes de l'administració i "moltes mostres de solidaritat en forma de compres del nostre client fidel, el nostre client militant".

No obstant açò, els llibreters són conscients que és la venda contínua allò que els fa sobreviure i temen que la caiguda en el consum es deixarà notar dins d'un temps. Ha posat com a exemple que en la crisi del 2008, aquests establiments van aguantar el 2009 però el consum va experimentar una gran baixada l'any 2010. "Esperem que en aquesta ocasió la recuperació no tarde tant", ha exclamat.

"Ningú sap quan va a ser la caiguda ni de quant va a ser. Hi ha una gran incertesa", ha postil·lat.

D'altra banda, Nacho Larraz ha ressaltat que la crisi del coronavirus ha provocat alguns fenòmens com el redescobriment del comerç local o l'ampliació dels límits a través del món virtual. "La gent, en poder moure's només pel seu barri, ha redescobert els seus comerços pròxims i els ha valorat; això també ha succeït amb les llibreries", assegura.

Ara, en aquest moment de transició, "el repte és que eixe valor continue viu i que la societat, que ha descobert el valor del local i l'enorme paper de la ciència i la cultura aposte per açò". Per a açò, ha continuat, resulta "imprescindible la tasca de les administracions públiques per a protegir i posar en valor les llibreries".