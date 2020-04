Podemos-Equo Xixón exige que se retire el apercibimiento a loscuatro empleados de Emtusa sancionados

20M EP

El Grupo Municipal de Podemos-Equo Xixón ha exigido este miércoles que la Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa) no penalice con un día de sueldo a los cuatro trabajadores que en la primera jornada del decreto de Estado de Alarma, el 14 de marzo, no salieron a circular al considerar que no disponían de medidas de seguridad suficientes contra el coronavirus.