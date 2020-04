Polémica desescalada: "Estoy casado y no puedo ver a mi hijo en otra provincia... mientras los divorciados sí que pueden"

Las fases de la desescalada del confinamiento por coronavirus, anunciadas este martes por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, han dejado muchas dudas entre los ciudadanos. Las principales se centran en el hecho de que durante todo el proceso, que durará al menos dos meses, no se podrá salir de la provincia en la que se resida.

Ello deja, a juicio de muchas personas, situaciones paradójicas. Por ejemplo, que se permita ir al bar e incluso al cine, pero no sea posible visitar a familiares que vivan en una ciudad cercana, pero situada en una provincia diferente (como sería el caso de Alcalá de Henares y Guadalajara).

También hay otra queja, la que ha planteado Txema González, empleado en una empresa de teleoperadores de A Coruña. Su esposa y su hijo de 18 meses están en un pueblo de Lugo, y ahora no podrá ir a verlos hasta que terminen las fases del proceso, dentro de dos meses (en el mejor de los casos).

Lo paradójico es que las cosas serían diferentes si estuviera divorciado. "Estamos casados y por eso no puedo ir a ver a mi hijo, [pero] los separados y divorciados sí que pueden. Es algo que creo que se tendría que marcar en la excepción", señala en un mensaje a 20minutos.

Al ser entrevistado, González ha relatado que una semana antes de decretarse el estado de alarma, su pareja y él decidieron que lo mejor era que madre e hijo se fueran a la casa de los padres de ella, en la localidad lucense de San Vitorio, a unas dos horas en coche de A Coruña. "Nos sentíamos más tranquilos si el niño estaba ahí".

Después llegó el decreto del 14 de marzo, y una semana después González obtuvo un permiso sanitario para llevar a su familia medicinas. Fue la última vez que los vio físicamente,

"Ellos pueden volver en cualquier momento, pues estamos empadronados en A Coruña", comenta el padre. "Lo que pasa es que vivimos en un piso pequeñito sin terraza ni finca. Creemos que ahora mismo es mejor que estén ahí, es una casa con jardín donde el niño puede tomar un poco el sol y estar más tranquilo. Volver aquí no lo valoramos".

González ha consultado con las autoridades si puede obtener autorización para ir a San Vitorio a verlos. Y aunque han comprendido su situación, la Policía le ha confirmado que con las condiciones del estado de alarma no pueden darle un salvoconducto. Y la desescalada tampoco contempla el desplazamiento interprovincial.

Padres divorciados

Y es que hasta ahora, en el estado de confinamiento, González "lo estaba llevando bien", pero ahora no comprende que la desescalada no permita desplazarse para ver a su mujer y al pequeño.

"Estoy muy concienciado con la situación en la que estamos viviendo, y a favor de las retricciones a la movilidad", aclara. "Pero no llego a entender que haya una causística para padres divorciados y no para padres que tienen que trabajar en una provincia diferente a donde están sus hijos y parejas. Es un poco complicado".

El decreto del pasado 14 de marzo que impuso el estado de alarma en España recogía las situaciones en las que los ciudadanos podían desplazarse (ir al súper, a la farmacia, al médico, etc). No hacía mención expresa al régimen de visitas de padres divorciados, aunque incluye una cláusula de situaciones de "fuerza mayor y situación de necesidad".

Pero en una rueda de prensa el pasado 28 de marzo, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, y el general de Brigada de la Guardia Civil José Manuel Santiago Marín, aclararon en la rueda de prensa diaria del equipo de seguimiento de la crisis que las restricciones del estado de alarma no suponían ningún impedimento para padres separados que necesitaran recoger a sus hijos, incluso en otra ciudad o comunidad autónoma.

Así lo entiende también Blanca Gómez Bengoechea, profesora de Derecho y especialista en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Comillas.

"Ha habido pronunciamientos expresos permitiendo mantener los cambios de custodia y las visitas"

"Hasta ahora ha habido pronunciamientos expresos permitiendo mantener los cambios de custodia y las visitas tal y como estaban previstos en sentencias y convenios reguladores", señala la profesora a 20minutos.

Aunque ahora se entrará en una nueva fase, se entiende que en lo que respecta a estos acuerdos las cosas seguirán igual. Eso sí, siempre evaluando el riesgo que el traslado implica para los menores.

"Con la custodia compartida es claro", indica. "Cuando lo que hay es custodia exclusiva y visitas, especialmente si son breves y sin pernocta, habrá que adaptarse a la situación, minimizar los movimientos de los niños, tratar de llegar a acuerdos y tener en cuenta, sobre todo los riesgos que se corren y el beneficio de los niños".

Más de 3 meses sin verlos

Pero ni en la ley ni en el criterio del Gobierno hay aún nada sobre familias separadas por situaciones de hecho como la de Txema González. Si la desescalada termina a finales de junio (algo que el ministro de Sanidad no da por seguro) habrán pasado más de tres meses desde que vio físicamente a su esposa y su hijo por última vez.

"Lo que me preocupa como padre es el tiempo sin que mi hijo me vea"

"Lo que me preocupa como padre es el tiempo sin que mi hijo me vea", señala. "Lo veo por el móvil pero no es lo mismo. Aún es muy pequeño pero noto en su mirada expresiones de extrañeza, de ver a su padre al otro lado de una pantalla pero no ahí con él".

"Lo que plantearía", agrega, "es que los padres puedan ver a sus hijos. No que los hijos puedan ver a sus padres por que en esos casos se trata de personas mayores, pero sí que los padres que están trabajando en otra provincia puedan ver a sus hijos pequeños. Me parece que eso entra dentro de la lógica".