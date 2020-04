Zaragoza.- El pleno de la DPZ aprueba medidas para transferir en mayo más de 25 millones a los municipios

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha manifestado que la "prioridad" es "apoyar a todos y cada uno de los ayuntamientos" para "terminar cuanto antes con la pandemia y que puedan volcarse con sus vecinos" y para eso "hay que ofrecerles liquidez y apoyo económico".

La tramitación anticipada ha sido apoyada por unanimidad. Gracias a ella, se van a adelantar 14,7 millones de euros a los 278 ayuntamientos que delegan en la DPZ la recaudación de sus impuestos y tasas, lo que supone el 95 por ciento de los municipios de la provincia.

Asimismo, PSOE, Ciudadanos, En Común-IU, Vox y Podemos-Equo han votado favor de una modificación presupuestaria para poder disponer de 1,5 millones de euros destinados a financiar el Plan de Concertación de Lucha contra la Pandemia, mientras que el PP se ha abstenido.

El portavoz 'popular', Francisco Javier Artajona, ha expresado el compromiso de su grupo "a apoyar todas aquellas medidas dirigidas a ayudar a los municipios para financiar actuaciones destinadas a luchar contra la pandemia" y por eso ha anunciado su voto a favor del plan de concertación.

No obstante, ha argumentado su abstención porque esta modificación presupuestaria supone dar de baja una partida de un millón de euros destinadas a la red 5G de la provincia, cuando "con el nuevo escenario vamos a necesitar mas que nunca" la bancha ancha en los municipios.

COLABORACIÓN

Sánchez Quero ha agradecido la colaboración de todos los grupos en la gestión de esta pandemia, "salvo Vox que no ha venido a ninguna reunión de la Junta de Portavoces, donde he informando de las decisiones".

Ha aclarado que esta modificación presupuestaria es "una medida de urgencia para poner a disposición de los ayuntamientos liquidez" ante la COVID-19 y se ha optado por sustraer los fondos de dos partidas, una de un millón de euros de la banda ancha y otra de 500.000 para carreteras, que permite una "tramitación ágil" y tenido en cuenta que dada la situación "pocas carreteras" y tramitaciones se van a poder llevar a cabo.

PLAN DE CONCERTACIÓN

El pleno ha aprobado por unanimidad el Plan de Concertación de Lucha contra la Pandemia de la COVID-19, dotado con 1,5 millones de euros en ayudas incondicionadas para que cada municipio las destine a lo que le sea más prioritario, como desinfecciones, medidas de acción social o cualquier otro gasto. Cada ayuntamiento recibirá 4.000 euros fijos más un variable en función de su número de habitantes.

El diputado del PSOE, Francisco Compés, ha subrayado la "liquidez" que ha favorecido este plan, al tiempo que ha hecho un llamamiento "a la normalidad de la vida política", que "veo cargada de odio y rencor". "Patriotismo no es llevar una pulsera con la bandera, sino dejar a un lado la ideología y luchar unidos para sacar el país adelante en beneficio de los ciudadanos", ha sentenciado.

La diputada de En Común-IU, Elena García, ha señalado que todos los ayuntamientos están implementando "todas las medidas que permiten las competencias", algo que "ha producido muchos gastos y este plan va a ser sin duda una gran ayuda", para considerar que esta es la primera "de muchas ayudas que tienen que venir" para la ciudadanía y el tejido productivo.

El diputado de Vox, Carlos Rodrigo, ha dicho que este plan "va muy en la línea de lo que pretende nuestro grupo", aunque "no es demasiado dinero", pero "vamos a apoyar la lucha contra la pandemia", mientras que la diputada de Podemos-Equo, Susana Palomar, ha considerado que es una "gran idea", si bien se podría "haber pensado un poco más en la distribución de las cantidades" teniendo en cuenta el tamaño de los municipios.

PLUS 2020

El pleno también ha dado el visto bueno al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2020, el principal programa de ayudas de la institución, dotado con 50 millones de euros e incluye 1.839 actuaciones en los 292 municipios de la provincia. Esta aprobación va a permitir que los ayuntamientos reciban en mayo el primer pago del plan, unos diez millones de euros.

El portavoz del PP, Francisco Javier Artajona, ha esgrimido que si en estos momentos de pandemia de la COVID-19 "no coincidimos en los objetivos, jamás lo haremos". Sobre el PLUS ha considerado que crea "una situación paradójica e injusta" para algunos ayuntamientos que "no van a poder ejecutar ciertas actuaciones que solicitaron en septiembre del año pasado y van a perder la subvención por culpa de una situación sobrevenida".

El portavoz de Ciudadanos, Conrado Gayán, ha dicho que las partidas que no puedan ejecutarse, puedan "reorientarse" a otras necesidades y "evitar" que los presupuestos municipales se vean minorados".

La diputada de Podemos-Equo, Susana Palomar, ha reconocido que algunas de las actuaciones "son irrealizables en el nuevo marco social", si bien "nos consta que se trabaja para solucionar este asunto".

VOTO EN CONTRA DE VOX

El diputado de Vox, Carlos Rodrigo, ha esgrimido que si bien hace unos meses "merecía la aprobación, ahora han cambiado las necesidades de los ciudadanos" y las actuaciones que contempla el plan deberían "aplazarse" por otras "más necesarias". Ha comentado que su grupo había presentado dos mociones que iban en esta línea y que no se han podido debatir "porque es un pleno extraordinario".

El presidente ha interrumpido al diputado para recordarle que esas mociones fueron "presentadas a posteriori" de que se dieran a conocer una serie de medidas e indicarle que en una Junta de Portavoces a la que él no asistió "todos acordamos poder estudiar que se podría hacer con el PLUS".

Tras un rifirrafe entre ambos, Sánchez Quero ha optado por quitarle la palabra. No obstante, antes de la votación, le ha pedido disculpas "por el tono" utilizado. El diputado de Vox las ha aceptado, pero le ha afeado que le haya "cortado la palabra argumentado que estaba leyendo dos mociones y eso no es verdad".

ANÁLISIS DEL PLUS

El presidente de la DPZ ha esgrimido, respecto al PLUS, que "la convocatoria no podía echarse para atrás porque sería un desastre para los ayuntamientos", pero se estudian las partidas que no van a poderse ejecutarse, como competiciones deportivas, eventos culturales, fiestas y actividades turísticas, que podrían sumar hasta 6,2 millones de euros.

La DPZ va a pedir a los municipios que le comuniquen si quieren seguir adelante con esas actividades y en el caso de que renuncien, más adelante recibirán el importe íntegro de las subvenciones con las que iban a financiarlas.

Como síntesis, Sánchez Quero ha manifestado que los acuerdos de este pleno permitirán transferir en mayo más de 25 millones de euros a los municipios. De ellos, "cinco millones van a ser ayudas totalmente incondicionadas que los ayuntamientos podrán destinar a lo que cada uno decida cubriendo así sus necesidades más urgentes".

Además, los municipios van a recibir casi 15 millones que la DPZ les va a adelantar para darles mayor liquidez "en estos momentos en el que sus necesidades se han disparado por la epidemia" y los más de 6 millones de euros restantes formarán parte del primer pago del PLUS "e irán destinados a mejorar los servicios que los ayuntamientos prestan a sus vecinos".

El pleno, que ha sido de carácter extraordinario, el primero online que celebra la institución en su historia, ha comenzado con un minuto de silencio en apoyo a todos los afectos y en memoria de los muertos por la COVID-19.