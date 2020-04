CCOO creu que Mónica Oltra va ser "valent" en plantejar la necessitat d'un canvi de model turístic

D'eixa manera, Navarro ha rebutjat, aquest dimecres, la petició de dimissió de la vicepresidenta sol·licitada per la patronal hotelera Hosbec. La polèmica va sorgir aquest cap de setmana després de les declaracions en les quals Oltra sol·licitava un canvi de model turístic perquè l'actual "reporta molts beneficis a uns pocs però després arrossega fenòmens com les 'kellys' a les quals maltracta tant salarialment com en condicions de treball".

Navarro, a preguntes dels mitjans en la presentació dels actes per l'1 de Maig, ha reivindicat que la vicepresidenta ha posat sobre la taula "una cosa necessària per a dialogar". "Quin problema hi ha en aquest país, en democràcia, a posar-se a parlar sobre un nou model o una altra manera de fer les coses", s'ha qüestionat.