Así es el 'Memory' temático para que los niños conviertan su pasión por los dinosaurios en un juego de habilidad

Si hay un mundo que fascina a los más pequeños, ese es el de los dinosaurios. No hay pequeño que no se sienta atraído por estos grandes seres que habitaron la tierra hace millones de años. Así, estas criaturas protagonizan talleres, exposiciones y hasta parque temáticos donde los niños podrían pasarse horas y horas descubriendo las características de estos habitantes ya extintos. Aunque no solo los más pequeños se quedan ensimismados ante estas colosales figuras y es que los adultos también nos dejamos atrapar por estos seres.

Conscientes de la pasión que los niños sienten por los dinosaurios, los padres los incluyen en muchas actividades con las que ver disfrutar a sus hijos. Hacer uno de origami, coleccionar cromos o figuritas con todas las especies, releer una y otra vez los libros didácticos sobre estas criaturas y hasta crear canciones en las que estas criaturas son las protagonistas.

Si quieres que exploten su pasión (y aprendizaje) por los dinosaurios más allá de las clásicas figuritas, estás de suerte. Hemos encontrado, buceando por el catálogo de Amazon, el clásico juego Memory, pero con una estética renovada (¡y temática!) que va a encantar a nuestros hijos, pues los protagonistas de cada partida serán estos animales prehistóricos. Así, además de aprender y descubrir nuevas especies, podrán poner a prueba su buena memoria y concentración, pues se alzará vencedor el que más parejas consiga encontrar; así como disfrutar de un buen rato en familia. ¿Acaso hay algún adulto que pueda resistirse a este clásico que tan buenos momentos nos ha hecho vivir?

En este Memory, los protagonistas son los dinosaurios. Amazon

Cabe destacar que este juego de memorizar es apto para todos los miembros de la familia, pues, tal y como indican los fabricantes, los mayores de cuatro años ya pueden participar activamente para divertirse junto a sus hermanos e introducirse, poco a poco, en el universo de los dinosaurios que tanto les gusta. Además, participar les ayudará a mejorar la memoria visual, la coordinación mano-ojo y, también, a gestionar las victorias (y las derrotas) sin enfados. ¿Listos para jugar en familia a este Memory temático?

