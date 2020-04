Puig defiende la desescalada por departamentos en la Comunitat: "La vida no discurre en una provincia"

20M EP

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha incidido en que la propuesta del gobierno autonómico para iniciar el proceso de desescalada es la división por departamentos de salud y no la provincial, ya que esta última "no es la más acorde a lo que representa la Comunitat". "La vida no discurre dentro de una provincia", ha dicho el jefe el Consell, que ha advertido de que podrían darse situaciones "ridículas", como que "no se pueda transitar de un pueblo a otro que tengan unidad económica y sanitaria".