Ampliado el contrato de teleasistencia para atender a 300 nuevos usuarios

Así, se ha fijado una cantidad de 5.100 euros al mes ya que el precio del servicio se ha establecido en 17 euros por usuario. Esta cantidad es abonada por parte del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, un servicio totalmente gratuito para el usuario. El contrato está en vigor desde el 1 de abril y finalizará cuando lo haga el estado de alarma.

Este es el segundo contrato de emergencia del servicio de teleasistencia aprobado por el Consejo de Gobierno, tras el anunciado el 22 de abril en el que la Consejería de Servicios Sociales comunicó la adquisición de cien nuevos dispositivos de teleasistencia.

Con esta medida extraordinaria, la Consejería quiere velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ella y que además estén en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de movilidad. Además, estos nuevos usuarios no deben contar con una red de apoyo social o familiar.