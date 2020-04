Kourtney Kardashian da consejos desde su blog para evitar picar entre horas por aburrimiento

Es inevitable que últimamente estemos más tiempo en la cocina que hace unos meses. La ansiedad, el estrés o el aburrimiento hacen que nos demos un paseo hasta la nevera aunque no tengamos hambre. De hecho, los expertos aseguran que saldremos de la cuarentena con 3 o 5 kilos más que cuando entramos.

Kourtney Kardashian también ha visto como sus viajes a la despensa se han incrementado, y para remediarlo (y ayudarnos a todos), ha publicado en su blog Poosh los trucos que ella usa para reducir el impacto calórico y tomar snacks saludables.

Primero, quiere aclarar que la vida se basa en el equilibrio, por lo que no tenemos que ser duros con nosotros mismos: si necesitamos un dulce o algo que nos apetece mucho para poder pasar el día, no debemos privarnos de él. No debemos sentirnos culpables por eso, pero debemos establecer límites para que no se convierta en un hábito.

Para matar el gusanillo de dulce, lo que hace Kourtney es tomar té verde caliente o agua con un poco de vinagre de manzana, pero si eso no es suficiente, siempre tiene a mano chocolate negro en pequeños trozos para tener la pequeña dosis diaria de azúcar y así no comerse la tableta entera de golpe.

Si después de haber comido, al rato entra la gula, lo mejor es no pasar por la cocina e ir directamente al cuarto de baño a lavarnos los dientes. Así no caeremos en la tentación de comer algo cuando ya estamos llenos solo por no tener nada más que hacer.

Otra opción es tener snacks saludables en la nevera como puede ser el hummus, guacamole, zanahorias, tomates o aguacates. Con ellos se puede hacer unos crudités buenísimos.

Un punto muy importante es dejar de comer alimentos inflamatorios como las harinas refinadas o cualquier alimento ultraprocesado. Al principio puede parecer muy complicado, pero siguiendo a Carlos Ríos y alimentándose con comida real esta tarea será mucho más sencilla.

Por último, aconseja comer alimentos con alto contenido en fibra por sus propiedades saciantes, aunque ingerir proteínas hacen que nos mantengamos saciados por más tiempo. Lo ideal sería consumir menos carbohidratos de los que estamos acostumbrados, y que sean de calidad.