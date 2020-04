La lista de 'best sellers' de L’Occitane para acertar este año con el regalo del día de la madre

Aunque tu madre es perfecta, y no hay arruga que consiga hacer sombra a toda su belleza, sabes que adora cuidarse y dedicarse tiempo a sí misma. Por ello, y a pesar de que sabes de sobra que no necesita ningún tratamiento extra, quieres acertar con su regalo para el Día de la Madre y has decidido ir a lo seguro: un obsequio a la altura de la beauty addict que es. En su neceser no falta ningún gadget de belleza, ni el popular rodillo de jade ni los dispositivos más sofisticados que ayudan a mantener a raya a las arrugas.

Como ya cuenta con todos estos aliados, has decidido apostar por aquellos productos que, combinados con esos beauty gadgets, consiguen un resultado eficaz para que tu madre siga siendo la más bella. Cremas y sérums que hagan brillar a tu progenitora, colonia para que siga desprendiendo ese aroma que tanto nos recuerda a ella, y toda la hidratación necesaria para que siga luciendo una piel de ensueño.

L’Occitane nos ofrece todos estos resultados en su gama de productos best sellers que, sin duda, son una apuesta ganadora para acertar en el Día de la Madre. Estos artículos también son perfectos para regalar a aquellas mamás a las que les gustaría cuidarse, pero, bien no tienen tiempo, bien les da pereza someterse a tratamientos diarios profundos. Esta línea incluye productos que permiten mimarnos sin necesidad de contar con aliados extra. ¿Con qué vas a sorprenderle?

Cinco ‘best sellers’ para regalar L’Occitane

- Un sérum para difuminar los signos de expresión. Conocido por combatir los signos de la edad, el aceite esencial Siemprevivia, enriquecido con infusión de extractos de mejorana y de acmella oleracea, ayuda a prevenir los signos de la edad, a aportar brillo y luminosidad (para lucir siempre una piel descansada fresca y brillante) y, también, a hidratar en profundidad el rostro.

Sérum Siempreviva. L'Occitane

- Un exfoliante para dar luminosidad. Apto para todos los tipos de piel y enriquecido con extracto de pomelo, este cosmético con textura de confitura exfolia con suavidad la piel para devolverle la luminosidad natural. Además, favorece la eliminación de las impurezas y las células muertas, dándole un aspecto fresco y radiante en un solo uso.

Exfoliante de pomelo. L'Occitane

- Una fragancia 100% primaveral. El eau de toilette Verbena se inspira en los mercados típicos de la Provenza, destacando los aromas a hojas verdes y cítrico, lo que lo convierten en una opción muy refrescante y delicada. También se pueden encontrar notas de geranio y limonero.

Eau de toilette Verbena L'Occitane

- Hidratación para pieles delicadas. Con textura untuosa y fundente y capacidad para hidratar durante 24 horas, esta crema contiene una concentración excepcional de manteca de karité (25%) para responder a las necesidades esenciales de las pieles secas como de las sensibles. ¿El resultado? Una piel flexible, suave y sin tirantez.

Crema hidratante de karité. L'Occitane

- Manos suaves e hidratadas. El bálsamo de manos de manteca de Karité, además de nutrir intensamente, forma una película protectora en las pieles debilitadas por las agresiones externas. Además, gracias a su textura ultra rica, se funde sobre las manos y las uñas mediante un masaje que aporta confort y suavidad y previene la sequedad.

Bálsamo de manos. L'Occitane

