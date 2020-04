ELA convoca paros en LIDL este jueves para exigir "una compensación justa" a las trabajadoras

Los citados paros tendrán lugar entre las doce y las doce y media del mediodía, y entre las cinco y las cinco y media de la tarde, según ha comunicado la central sindical en un comunicado.

A juicio de ELA, la situación de las plantillas del comercio de alimentación "viene siendo crítica" desde el inicio de la crisis del Covid-19, por lo que el colectivo exige que se "reconozca y recompense el esfuerzo y la sobrecarga" que se está realizando en los establecimientos para sacar adelante el trabajo.

En ese sentido, las plantillas de los establecimientos de la cadena demandan "medidas de seguridad más adecuadas, una mayor contratación de personal para el control de aforos, la sustitución de bajas, el abono de las horas de exceso como horas extraordinarias, un descanso compensatorio del sobreesfuerzo, y la adecuación de la paga compensatoria" anunciada por la dirección de la cadena multinacional de alimentación.

La central ha afirmado que en la reunión mantenida este pasado martes 28 de abril, la empresa manifestó su disposición a tomar medidas en todos los ámbitos indicados, con excepción de la paga compensatoria.

ELA ha remarcado qe resulta "obvio" que las empresas de alimentación están obteniendo "grandes beneficios" durante esta situación de alarma, pese a lo cual Lidl "ha decidido" que el esfuerzo y el riesgo que asumen las trabajadoras "se compensa con 160 euros, muy por debajo de lo que se viene reconociendo en otras empresas del sector".

Ha afirmado también que la cadena de supermercados no alega motivos económicos para no abonar una mayor compensación y se limita a indicar que "asumen los paros" y que motivos de política interna le impiden reconocer en Euskadi un complemento distinto al establecido a nivel estatal, donde hay otras mayorías sindicales que no reivindican lo mismo.

"MAS ALLÁ DE LIMOSNAS"

Los trabajadores del sector exigen un reconocimiento que vaya "más allá de declaraciones públicas o limosnas", al tiempo que han asegurado que las empresas del sector se lucran "del compromiso y el sobreesfuerzo de las plantillas en esta crisis", por lo que estos beneficios deben repercutir en quienes los generan, los trabajadores, por lo que exigen a la empresa "una compensación justa y digna por él".