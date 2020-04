Manuel Pina (CCOO) advierte de que el comercio tiene que dar "seguridad" durante la desescalada

En declaraciones a Europa Press, después de que este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el plan de desescalada, Pina ha incidido en que no hay que perder de vista que lo primero que se debe tener en cuenta es "la salud y lo sanitario".

Además, en este contexto, "el comercio en su conjunto va a tener que ponerse a trabajar en dar seguridad, porque la alternativa será que no se abra y que la gente siga comprando por Amazon". Por otra parte, ha reconocido que es difícil valorar la propuesta del Gobierno central sin conocer todavía los detalles de los criterios que van a permitir a las distintas provincias ir pasando de fases.

No obstante, ha incidido en que la desescalada lo que tiene que tener primero "muy en cuenta" es "la salud y lo sanitario", seguido de "la protección de los ciudadanos y de los trabajadores", atendiendo a los protocolos de vuelta a los centros laborales, y además se debe "combinar muy bien la apertura de los sectores con las condiciones en las que abren".

"Ayer se anunciaron las fases, y creo que la fase crítica es cuando abran bares, restaurantes y el turismo en general". Ha insistido en que hay que poner "las bases" para que no haya una recaída que, además de las graves consecuencias sanitarias, "podría ser brutal en lo económico".

Por ello, ha apuntado que "hay que hacerlo todo bien, con tiento y que lo que se vaya abriendo vaya combinando con esa protección y esa seguridad". De esta forma, ha dicho que puede que no sea viable abrir económicamente la apertura de algunos negocios al 30 por ciento como se señala en alguna de las fases de la desescalada, pero "hasta que no haya vacuna la alternativa puede ser no abrir".