El Mago More acusa a Sánchez de aprovechar la pandemia para tramitar la ley que cerrará la Educación Especial

En un vídeo publicado el pasado martes, José Luis Izquierdo, más conocido como el Mago More, cargó duramente contra Pedro Sánchez acusándolo de "utilizar el estado de alarma para seguir tramitando la Ley de Educación y con ello cerrar los Centros de Educación Especial".

"Estoy aquí porque no nos dejan defender nuestra posición. Están aprovechando el momento en el que la sociedad está pendiente de otras cosas más urgentes para agotar los plazos de tramitación y que no haya posibilidad de réplica. Y, además, aprovecharse de que estamos confinados para no poder salir a la calle", cargaba duramente Izquierdo.

A la queja se une el colectivo Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN, que se unen al rechazo del cierre de estos centros: "El Gobierno hace esto a espaldas de la sociedad y con su capacidad de reacción anulada por la pandemia", explican.

¿Qué dice la ley?

El colectivo Eduación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN asegura que "el objetivo (de esta ley) es traspasar en 10 años a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a centros ordinarios". "Nos juran y perjuran que los van a atender fenomenal", añadía con sarcasmo Izquierdo.

La polémica norma es el "Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación" perteneciente a la LOMLOE, que en la disposición adicional cuarta referente a la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales dice lo siguiente:

"El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

Polémica 'Ley Celáa'

La LOMLOE, también conocida como 'Ley Celáa' destinada a "tumbar la Ley Wert" ha sido duramente criticada por la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional esta nueva ley de educación, ya que considera que con ella el Gobierno de Pedro Sánchez busca "destrozar" el sistema educativo.