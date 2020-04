Coronavirus.- CSIF exigeix un pla logístic que "garantisca la seguretat de docents i alumnat en l'obertura de centres"

El sindicat assegura que el seu objectiu és que l'administració "no torne a anar per darrere dels esdeveniments" i reclama l'aplicació de mesures de seguretat, consensuades amb els sindicats, davant eixa possibilitat, anunciada pel Govern central, d'obertura parcial en la fase 2 de desescalada per a, per exemple, menors de sis anys.

CSIF demana a l'Administració l'elaboració immediata d'eixe pla de seguretat de cara a l'obertura parcial de centres. El sindicat insta la Conselleria al fet que "assumisca eixa responsabilitat i que no l'acabe delegant en cada centre per a eximir-se d'ella, com ha ocorregut en situacions precedents".

L'organització considera que, entre les mesures que hauria d'incloure eixe pla, destaca la transmissió, per escrit i per part de l'Administració, de les instruccions corresponents, acompanyades de la recomanació explícita de l'autoritat sanitària competent.

Així mateix, la central sindical reclama un "test a tots els docents del centre per a comprovar la seua situació davant de la Covid-19". De la mateixa manera, exigeix una "desinfecció prèvia dels recintes educatius en general, i en particular de les zones d'especial concurrència del personal directiu i docent". El sindicat planteja que eixa tasca la realitzen empreses especialitzades i habilitades per a açò o la propi UME de l'Exèrcit.

EPIS HOMOLOGATS

CSIF recalca que eixe pla ha de comportar la "desinfecció diària en finalitzar la jornada laboral de les zones dels centres educatius objecte de treball". Igualment assenyala com imprescindible "facilitar al personal directiu i docent els equips de protecció individual (EPI) necessaris cada jornada per al desenvolupament del seu treball". Precisa que ha de tractar-se d'"EPIS homologats i ajustats al risc que assumeixen aquests funcionaris públics".

La central sindical proposa altres mesures, com la instal·lació de mampares de seguretat per part d'empreses autoritzades en les instal·lacions destinades a l'atenció directa de famílies o alumnat, en l'acompliment del treball docent en centres educatius. També sol·licita un "subministrament adequat de mitjans de prevenció davant del contagi, com, per exemple, guants d'un sol ús, mascaretes o gel hidroalcohòlic".