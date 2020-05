Cinco estrenos que llegan en mayo a las plataformas de streaming y no te puedes perder

Parece que haya pasado un siglo desde que se estrenó la cuarta temporada de 'La Casa de Papel' y tan solo ha pasado un mes. Suficiente para haberla visto y estar libres de spoilers, (aunque, en realidad, muchos la fulminaron en menos de una semana). Con esta y otras muchas, abril ha dejado en las plataformas buenos regalos en formato de serie. Seguro todavía no has visto todas, pero no pierdas comba porque los estrenos de mayo ya están aquí. ¿Qué novedades no te puedes perder en las plataformas de Netflix, HBO, y Amazon Prime Vídeo?

Cinco estrenos de series que llegan en mayo



'HOLLYWOOD' - Netflix

Una historia sobre cumplir sueños y hacer historia y sobre reescribirla. En palabras de uno de sus personajes, es "una historia sobre la fama y sobre cómo Hollywood cambia a la gente".

'BETTY' - HBO

Janay, Honeybear, Kirt, Indigo y Camille conforman el grupo más peculiar del skatepark. Un spin-off de la película 'Skate Kitchen', también disponible en la plataforma en mayo, en la que un grupo de amigas lucha por hacerse un hueco en este deporte en la ciudad de Nueva York.

'UPLOAD'- Amazon Prime Vídeo

Si estuvieras al borde de la muerte y tuvieras que elegir entre morir en el quirófano o dejar que toda tu mente sea subida al 'más allá' de internet,... ¿qué harías? A esta decisión se enfrenta Nathan Brown tras sufrir un accidente de tráfico y su decisión lo llevará a un mundo completamente digital que recuerda a episodios de Black Mirror.

'MADRES' - Amazon Prime Vídeo

Una serie que convierte en protagonistas a las mujeres no solo en el reparto, sino también detrás de las cámaras. Es la historia compuesta de historias, las de los profesionales sanitarios, las familias y los pacientes que cruzan las puertas del hospital Universitario Los Arcos.

Amaia Romero, ganadora de 'Operación Triunfo 2017'. INSTAGRAM

'UNA VUELTA AL SOL' - Amazon Prime Vídeo

No, no es una serie al uso, pero merece estar en la lista por la sorpresa que ha generado el inesperado anuncio de este documental sobre la grabación del primer disco ('Pero no pasa nada') de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017.

