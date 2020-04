Gobierno Vasco ayudará con 15,5 millones al pago del alquiler libre de afectados económicamente por covid-19

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Arriola ha recordado que el pasado 31 de marzo se aprobó la orden por la que se exoneraba del pago del alquiler, por al menos tres meses, a las personas inquilinas de los parques de alquiler protegido a quienes el coronavirus haya puesto en situación de vulnerabilidad.

"Es, por tanto, de justicia que, desde el Gobierno, se ampare también a las personas que tienen que recurrir al alquiler libre -notablemente más caro que el protegido- y que también se han visto sacudidos por las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria al quedarse en el paro, al sufrir un ERTE o ver reducidos sus ingresos", ha señalado antes de avanzar que se estima que la ayuda beneficiará a 9.853 hogares.

Pueden ser beneficiarias de la ayuda económica aprobada este miércoles todas aquellas personas que se queden en el paro o hayan sufrido un ERTE como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, así como todas aquellas que, siendo trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una caída sustancial de sus ingresos o sus ventas igual o superior al 40%.

Los requisitos básicos para acceder a la ayuda son contar con un contrato de alquiler, suscrito antes de la declaración del estado de alarma y no poseer otra vivienda, y que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar no superen los 39.000 euros en el último ejercicio fiscal, que es la cantidad máxima para acceder a una VPO, además de que no se disponga de un patrimonio superior a 50.000 euros.

También establece que el importe de la renta, más los gastos de comunidad y los suministros básicos, supere el 30% de los ingresos disponibles en ese momento; y que el importe del alquiler mensual no exceda de 1,5 veces (1,75 en el caso de familias numerosas) la renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda, según los datos de la EMA, la Estadística del Mercado del Alquiler - 924 euros en Vitoria, 1.113 en Bilbao y 1.324 euros en San Sebastián-.

La cuantía de la ayuda, en línea con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Prestación Económica de vivienda (PEV) vigentes en Euskadi, asciende a 250 euros mensuales y se aplicará durante seis meses, de abril a septiembre si persiste la situación de vulnerabilidad. El importe total podrá alcanzar los 1.500 euros, que se abonarán en dos pagos trimestrales.

"Lo que hacemos con esta Orden, de alguna forma, es extender de forma transitoria el reconocimiento del derecho subjetivo de vivienda, en forma de prestación económica, a aquellas personas y unidades familiares a las que esta crisis ha puesto en situación de vulnerabilidad económica y social", ha destacado Arriola.

El presupuesto dispuesto por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para sufragar la ayuda asciende a 15,5 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y se prolongará hasta el 30 de septiembre.

La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través de la web