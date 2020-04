La Fiscalía pide 9 meses de prisión para un hombre por saltarse el confinamiento e insultar a la Guardia Civil

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 21.00 horas del 9 de abril de 2020, la Guardia Civil, debidamente uniformada, observó al acusado cuando caminaba por una calle de Pola de Lena, pese a estar vigente la prohibición de desplazamiento derivada del estado de alarma por el COVID-19.

Al interrogarle por el motivo de encontrarse en la vía pública, el acusado respondió que se dirigía a cenar a casa de su abuela, y añadió, a preguntas de los agentes, que esta no es una persona dependiente.

Los guardias civiles le informaron de que ese desplazamiento no estaba permitido, y le requirieron en varias ocasiones para que regresara a su domicilio, en la misma localidad. El acusado se ausentó finalmente del lugar, después de llamar "chulos" a los agentes y de decirles: "Vergüenza os tenía que dar".

Sin embargo, no se dirigió a su domicilio, sino que se encaminó nuevamente al de su abuela y entró en el portal, momento en que fue sorprendido por los guardias civiles. Estos le ordenaron nuevamente que volviera a su casa, pero el acusado les replicó: "Haré lo que me salga de los cojones; vosotros no sois quién para impedirme ir a ver a mi abuela". Al mismo tiempo seguía caminando hacia las escaleras del portal.

Ante esta actitud, los agentes procedieron a su detención, oponiéndose materialmente al acusado, quien inició un forcejeo con ellos, hasta que pudo ser reducido.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de resistencia del artículo 556.1 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a 9 meses de prisión.