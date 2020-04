Zaragoza.- Una residencia de mayores de Alagón recauda cerca de 3.000 euros para apoyar a Cruz Roja

La gerente de la residencia, Reyes Álvarez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que "se trata de una acción altruista de ida y vuelta" ya que en un primer momento de la pandemia esta residencia recibió el apoyo de los vecinos de la localidad y de entidades como Cruz Roja, que les facilitaron materiales de protección ante la dificultad para su adquisición.

Un tiempo después, cuando personal de esta residencia observó que Cruz Roja había puesto carteles en las calles de la localidad solicitando ayuda para la compra de alimentos decidieron, a título personal, hacer una colecta entre trabajadores y residentes ya que la adquisición de estos productos no resultaba operativa, pero sí podían aportar dinero.

Tras una primera recaudación de fondos, se han enviado a Cruz Roja 2.355 euros, pero la acción continua y, además, hay familiares de residentes que han hecho ingresos directamente en la cuenta bancaria de la entidad por lo que la gerente ha estimado que van a lograr cerca de 3.000 euros.

Reyes Álvarez ha recordado que en las primeras semanas de la pandemia recibieron mascarillas caseras confeccionadas por vecinos de Alagón, así como pantallas protectoras. "El pueblo se volcó con la residencia para facilitarnos todo lo que podían" y, por eso "se nos ocurrió devolver esa generosidad que la localidad ha demostrado con nosotros", ha informado.

Esta residencia está gestionada por la fundación benéfica Casa Amparo Inmaculada Concepción y cuenta con 81 plazas, de las que ahora hay ocupadas 77, y 45 trabajadores. Los residentes tienen entre 60 y 99 años y los hay válidos y dependientes.

Su gerente ha declarado que "hemos estado bien protegidos desde el principio", tanto por estas aportaciones, como por productos que pudieron adquirir, aunque "los pagamos caros". También han recibido material de la Administración.

URGENCIA SOCIAL

El presidente de Cruz Roja en Alagón, Arturo Lahoz, ha manifestado a Europa Press que a raíz de la pandemia de la COVID-19 "han salido muchas urgencias sociales" y les están solicitando apoyo familias que hasta ahora no habían acudido a esta organización.

Según ha detallado, atienden anualmente a unas 1.400 personas de la Comarca Ribera Alta del Ebro, a los que ahora se suman entre cuatro y cinco casos diarios de personas que piden alimentos, ropa y productos de primera necesidad.

Lahoz ha dicho que desde mitad del mes marzo se ha dado apoyo a unas 60 personas, además de las habituales. Por este motivo, realizaron una petición de ayuda económica en la zona, habiendo destinado el dinero recibido hasta ahora de la residencia Inmaculada Concepción a la compra de alimentos, como productos ricos en proteínas, entre los que ha citado salchichas o albóndigas en lata, así como productos de higiene personal y de limpieza del hogar.

Cruz Roja Alagón también están dando apoyo en el ámbito educativo, facilitando a unos 120 niños que no tienen disponibilidad para realizar las tareas online a que puedan hacer los deberes, recogiéndolos en el centro educativo y llevándoselos a sus domicilios.

Asimismo, han adquirido pinturas y cuadernos para unos 20 o 30 menores cuyas familias no tiene recursos económicos, con la finalidad de facilitar sus tareas escolares. El presidente de Cruz Roja Alagón ha agradecido la ayuda recibida desde la residencia de mayores. "Gestos como éste nos ayudan a seguir en el día a día", ha agregado.

NINGÚN CASO DE COVID-19 EN LA RESIDENCIA

La gerente de la residencia Inmaculada Concepción de Alagón ha asegurado que, hasta ahora, este establecimiento se ha visto libre de la COVID-19. Ningún residente, ni trabajador ha presentado síntomas, lo que ha permitido un funcionamiento normal del centro, aunque se han adoptado varias medidas específicas para evitar contagios.

Reyes Álvarez ha considerado que unas de las "claves" ha sido poder disponer de material de protección desde el principio. Además, se han hecho acciones como reducir a la mitad el número de personas válidas que están en el comedor, realizando turnos de desayuno, almuerzo y cena "desde el primer momento" y creando dos circuitos, uno de entrada y otro de salida.

Asimismo, realizan un control de temperatura y de saturación "por la mañana y por la tarde"; en el suelo se han indicado, mediante marcas, las distancias de seguridad, y en las salas de televisión se ha retirado mucho mobiliario, obligando a los residentes a repartirse entre los diferentes salones.

"Insistimos en el lavado e higiene de las manos, se reparte gel hidroalcohólico" y éste se aplica al inicio y al final de cada una de las actividades. En el caso de las personas dependientes, se les atiende en las habitaciones para evitar su contagio ya que son personas más susceptibles de contraer la enfermedad.

Por lo que respecta a las visitas de familiares, se anularon el 13 de marzo, si bien desde el día 4 de ese mes ya se habían restringido, y se han favorecido las videollamadas, además de pedir a las familias que hagan vídeos para luego proyectarlos a los residentes.

Además, la gerencia ha creado un grupo de difusión a través de redes sociales en el que se informa a las familias, a las 9.00 y 21.00 horas, de cómo ha transcurrido la noche y el día, respectivamente.

PREOCUPACIÓN

Reyes Álvarez ha comentado que a pesar de que la residencia esté libre de la COVID-19, quienes viven en ella se encuentran "preocupados, sobre todo, por lo que ven en la televisión", aunque, "en general, lo están llevando bien, con muchas ganas de ver a sus familias y de salir a la calle en el caso de los válidos".

La gerente ha relatado que quienes los están pasando "peor" son las personas que tienen demencias ya que "no entienden la situación, no saben por qué sus familiares no acuden a verles y se sienten abandonados".

En general, los residentes están sufriendo una "carencia emocional" por no poder ver a sus seres queridos. "No hemos visto la parte fea de la enfermedad, pero sí la soledad" que ha generado la supresión de las visitas, ha remarcado.

MORIR JUNTO A LA FAMILIA

La gerente de la residencia ha propuesto al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón habilitar alguna medida para que las personas, cuando están en sus últimos momentos de vida sin síntomas de haber sufrido la COVID-19, puedan estar acompañadas de su familia, "con todas las precauciones y protecciones necesarias".

"Es tristísimo que una persona tenga que morir" sin poder estar acompañada de sus seres queridos, ha dicho. "El sentimiento es horrible y nos ha pasado" porque desde que se decretó el estado de alarma han fallecido tres personas por patologías diferentes a la COVID-19.

Álvarez ha propuesto habilitar una habitación individual y con medidas especiales para que las personas puedan vivir sus últimos momentos acompañados de sus familiares.

AYUDA ECONÓMICA

Por otra parte, la gerente ha evidenciado el problema económico al que se enfrenta este establecimiento, que no tiene fines lucrativos, por lo que las cuotas de los residentes "están muy ajustadas al coste de la plaza".

Ahora, no pueden cubrir las que han quedado vacantes y al ser una entidad benéfica no poseen fondos para hacer frente a este tipo de contingencia ya que habitualmente tienen lista de espera y cuando una persona fallece, esa plaza se cubre enseguida. Álvarez ha pedido que les dejen cubrir esas plazas o recibir algún tipo de ayuda económica del Gobierno de Aragón.

Ha comentado que en este centro tienen un acuerdo con el Ejecutivo autonómico que les capacita a tener hasta 31 plazas concertadas, si bien, en estos momentos, por las disponibilidades presupuestarias, son diez.